Gamescom gaat eind augustus alleen digitaal door - update

De gamescom-beurs in augustus gaat vermoedelijk alleen digitaal door. Duitsland heeft het verbod op grote evenementen verlengd tot eind augustus; gamescom 2020 zou op 25 augustus van start gaan.

De beursorganisatie zegt dat nog niet alle details bekend zijn, maar laat wel blijken dat de beslissing om grote evenementen uit te bannen, tot eind augustus van invloed zal zijn op gamescom 2020. Eerder besloot de organisatie al om de digitale onderdelen van de beurs uit te breiden. Nu benadrukt de organisatie dat de digitale variant in ieder geval doorgaat.

Het fysieke evenement is nog niet definitief afgelast, maar vanwege de maatregelen die de Duitse overheid heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, is een doorgang van de beurs op de geplande data in ieder geval niet mogelijk. De jaarlijkse gamescom-beurs is toegankelijk voor publiek en trekt veel bezoekers. Vorig jaar waren dat er 373.000.

Update, vrijdag, 11.45: De organisatie heeft bevestigd dat gamescom fysiek niet doorgaat en alleen digitaal gehouden wordt.