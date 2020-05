Paris Games Week en Tokyo Game Show gaan dit jaar niet door

De Paris Games Week en de Tokyo Game Show zijn afgelast voor dit jaar. Het evenement in Parijs zou eind oktober plaatsvinden en de Japanse gamebeurs stond op de agenda voor eind september. De Tokyo Game Show gaat wel digitaal door.

Beide evenementen zijn afgelast vanwege de maatregelen rondom de coronapandemie. De twee gamebeurzen kunnen jaarlijks op honderdduizenden bezoekers rekenen. Paris Games Week zou dit jaar zijn tiende editie houden. Veel grote evenementen zijn al afgelast, maar omdat de gamebeurs in Parijs pas op 23 oktober van start zou gaan, was daar nog geen definitieve beslissing over gemaakt. Er lijkt geen digitaal alternatief te komen voor de Paris Games Week. De organisatie zegt daar niets over in de aankondiging.

De Tokyo Game Show had van 24 tot 27 september in de Makuhari Messe plaats moeten vinden. De organisatie meldt dat de beurs is afgelast om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar de beurs gaat wel in een andere vorm online door. Eind mei zal de organisatie meer bekendmaken over het digitale evenement.

In dezelfde periode staat er nog een andere gamebeurs op de planning: PAX West in de Amerikaanse stad Seattle. Die beurs moet van 4 tot 7 september plaatsvinden en de organisatie lijkt daar vooralsnog ook aan vast te houden.