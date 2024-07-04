Sony komt naar Tokyo Game Show voor de eerste keer in vijf jaar

Sony komt voor het eerst in vijf jaar naar de Tokyo Game Show. Het Japanse bedrijf is exposant en sponsor van het evenement. Microsoft komt niet.

Tokyo Games Show 2024
Tokyo Games Show 2024

Sony is een van de sponsors van de Tokyo Game Show 2024, samen met onder meer Nintendo, blijkt uit een mededeling van de organisatie. Er zijn in totaal meer dan 700 exposanten, maar Microsoft zit daar niet tussen. Sony ontbrak op de show sinds 2019, hoewel de beurs een aantal jaren niet plaatsvond vanwege de coronapandemie. De Tokyo Game Show vindt vanaf 26 september plaats in de Japanse hoofdstad Tokyo. Het evenement bestaat sinds 1997.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 04-07-2024 14:58
24 • submitter: Raem

04-07-2024 • 14:58

24

Submitter: Raem

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Reacties (24)

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theduke1989 4 juli 2024 15:13
vindt het altijd frappant dat een bedrijf uit eigen land niet mee doet aan hun eigen grote shows en branches als gaming.

Juist die wil je toch ook goed bereiken, heb gehoord dat in Japan zelfs de PS slechter verkoopt dan MS.
Klopt dit? Als het klopt, meot je toch echt achter je oren krabben denk ik zo.
hiostu @theduke19894 juli 2024 15:17
PS5 verkoopt 15x meer dan Xbox Series X|S in Japan. Nintendo Switch verkoopt echter nog een stuk beter dan de PS5.

In 2024 is de marketshare van verkopen als volgt:
- PS5 36,3%
- Xbox 2,5%
- Switch 61,2%

https://www.vgchartz.com/...son-charts-through-april/

[Reactie gewijzigd door hiostu op 22 juli 2024 20:38]

MrRobot @hiostu4 juli 2024 15:22
Ik snap dit ook wel, vaak komen mensen gewoon een switch naast hun 'thuis' console. Want het is lekker portable en de spellen van Nintendo zijn vrij bijzonder (meer family focussed).
Maar een Xbox naast je PS5 is vaak overkill.
WORPspeed @MrRobot4 juli 2024 16:14
Als elke PS5 en Xbox owner er een switch naast koopt (wat ik sterk betwijfel) blijft er alsnog 22,4% over die enkel en alleen een Switch heeft. Dat is 9x de Xbox marktaandeel en bijna 2/3 van de PS5 marktaandeel.

Op deze manier lijkt t beter om te zeggen dat Switch owners er soms een tweede console bijkopen want die is "leuk voor af en toe"
Wolfos
@hiostu4 juli 2024 16:08
Als ik dit naast de statistieken van Steam leg (2,8% Japanse gebruikers van 120m actieve Steam gebruikers) lijken ze ongeveer gelijk op te gaan. Het lijkt erop dat de markt voor thuisconsoles in Japan dus echt flink is afgenomen.
Xfade @Wolfos4 juli 2024 17:05
Volgens mij was dat al nooit veel, want mensen daar zijn alleen thuis om te slapen.
jh26 @Xfade5 juli 2024 08:45
En natuurlijk niet vergeten dat ze daar nog genoeg geweldige arcade hallen hebben :)
Cid Highwind @Wolfos5 juli 2024 14:30
Men woont er ook gewoon echt flink kleiner. De PS5 komt vooral tot z'n recht op een grote TV, waar de gemiddelde inwoner van Tokyo of geen plek voor heeft, of geen tijd om van te genieten. Met een Switch game je ook gewoon onderweg, en het gros van de games wat daar goed verkoopt komt er ook gewoon op uit.

Dan is het volledig ondergeschikt dat een PS5 versie soepeler draait.

De Switch is overigens ook gewoon een thuisconsole. Precies de reden waarom het apparaat het nog altijd zo goed doet.
DCG909 @theduke19894 juli 2024 15:26
Alleen is Sony Interactive Entertainment geen Japans bedrijf, maar Amerikaans.
Japanse developers moeten hun submissions ook in het Engels doen, ook als het een spel voor de Japanse markt betreft.
H.Klinkhamer @DCG9094 juli 2024 18:14
Opgericht in Japan. Hoofdkantoor in Amerika maar maakt dat het een Amerikaans bedrijf. Is verder echt onderdeel van Sony (Japans).

OK; Amerikaans (ff wat verder gelezen :-) ) Maar wel met de roots in Japan.


En begin toch weer te twijfelen:
On January 26, 2016, Sony announced the reorganization and integration of Sony Computer Entertainment and Sony Entertainment Network International, establishing a new company called Sony Interactive Entertainment LLC (SIE) on April 1, 2016, under the umbrella of Sony Corporation of America. Unlike the former SCE, SIE is headquartered in San Mateo, California, and oversees the entire PlayStation brand, regional subsidiaries, and content business.[51] SIE's Japanese branch, Sony Interactive Entertainment Inc, was established as a direct subsidiary of Sony Corporation.[52]

Dus ook Japans :)

[Reactie gewijzigd door H.Klinkhamer op 22 juli 2024 20:38]

cold_as_ijs @theduke19894 juli 2024 15:30
Shows kosten echt serieus bakken met geld. Voor Sony meg een grote stand gaat het zo naar 1 miljoen of meer. Dat geld moet dan wel worden terugverdiend. Dus ik snap het wel dat ze naar online shows zijn gegaan, goedkoper en ze kunnen zelf hun moment bepalen ipv te concurreren met al het andere game nieuws
Annihilism @cold_as_ijs5 juli 2024 07:38
1 miljoen euro is een schijntje voor Sony. Dat is net zoiets als 50 euro voor de lokale slager in het huis-aan-huis blad.

Ik vind het zelf behoorlijk zielig dat grote bedrijven als MS, Sony, Blizzard etc. (bijna) niet meer naar andere events gaan en alleen maar hun eigen events doen. Ik vind persoonlijk dat het bij maatschappelijk verantwoord ondernemen hoort om juist ook op events te staan waar je niet zelf de organisator van bent. De wereld wordt steeds onpersoonlijker en juist beurzen en events zoals Gamescom komen gamers nog bij elkaar. Lan parties bestaan al zo goed als niet meer. Als alle grote publishers en hardwarefabrikanten niet meer naar events gaan dan houden die ook op te bestaan.
AlphaWierie @theduke19894 juli 2024 15:30
Dit is in het verleden eenmalig het geval geweest omdat de PS5 niet leverbaar was wegens tekorten. Toen hebben (vooral de) ongeduldige gamers een xbox gehaald in plaats van de Playstation
lanarhoades 4 juli 2024 15:01
Misschien word de PS5 Pro wel aangekondigd
Bulls
@lanarhoades4 juli 2024 15:08
Ja idd, what’s the occasion 😏
storchaveli @lanarhoades4 juli 2024 15:54
Zat ik ook al aan te denken! 🤞😁
WiXX @lanarhoades4 juli 2024 15:57
Denk dat dit de reden is dat ze überhaupt komen
Kizanko @lanarhoades4 juli 2024 15:57
Wel jammer dat Sony laatste tijd er voor kiest om wat centjes te besparen ten koste van een mooie moment voor de gaming community, ze hebben E3 geskipt TGS, GC beetje alle plekken waar gamers fysiek kunnen samenkomen en genieten van nieuwe games.

Niet te vergeten dat E3 juist de reddende engel was Playstation toen de Ps4 werd aangekondigd. Waar Sony net nog op het laatste moment met de Ps3 op gelijke sales kwam met de Xbox 360 had het wel een reputatie van duur, beperkt en mostly single player. Daar waar Xbox juist sterk was met FPS games en single player shooters. Maar op E3 heeft microsoft met de always online en webcam verplicht functies een grote blunder begaan. Waarna Sony kwam met zijn camera die niet verplicht was, de console krachtiger was en goedkoper. Maar hoe het allemaal werd aangekondigd, geprezen en de effect dat het had, kan alleen maar zo krachtig overkomen op een fysieke evenement. Ik moet ook eerlijk bekennen dat na het vertrek van Jack Tretton er niet echt goede vervangers zijn gekomen die dezelfde charme en verbintenis hadden met gaming en gamers.

En ik snap dat er goede redenen zijn om voor online te gaan, maar is gewoon iets dat ik toch wel mis. Hopelijk zal dit weer een mooi begin zijn van meer fysieke evenementen.
Shaker74 @lanarhoades4 juli 2024 16:23
Dat was het eerste waar ik aan dacht. September aankondigen en december releasen. Lekker zo voor de kerst. Zal alleen pittige prijs zijn. Verwacht 650? ben ik bang. Tsja wordt ff doorsparen dan....
Nicesoft 4 juli 2024 15:09
Dat belooft wat.
Gewoon_Jansen 4 juli 2024 18:12
Wat meer info over de nieuwe Dragon Quest en Persona games graag!
James Pond @Gewoon_Jansen5 juli 2024 10:55
Persona gaat er geen nieuws van komen, ze komen eind dit jaar met Metaphor ReFantazio
Linksquest Moderator Spielerij
5 juli 2024 08:23
Het zou me niet verwonderen als ze dan de PS5 Pro eventueel gaan onthullen, want ik meende dat ze de PS4 toen ook op de Tokyo Game show onthuld werd. Vind het leuk dat ze weer naar een show gaan.

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