Sony komt naar Tokyo Game Show voor de eerste keer in vijf jaar

Sony komt voor het eerst in vijf jaar naar de Tokyo Game Show. Het Japanse bedrijf is exposant en sponsor van het evenement. Microsoft komt niet.

Tokyo Games Show 2024

Sony is een van de sponsors van de Tokyo Game Show 2024, samen met onder meer Nintendo, blijkt uit een mededeling van de organisatie. Er zijn in totaal meer dan 700 exposanten, maar Microsoft zit daar niet tussen. Sony ontbrak op de show sinds 2019, hoewel de beurs een aantal jaren niet plaatsvond vanwege de coronapandemie. De Tokyo Game Show vindt vanaf 26 september plaats in de Japanse hoofdstad Tokyo. Het evenement bestaat sinds 1997.