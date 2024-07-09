Firewalk Studios deelt systeemeisen voor publieke bèta van Concord

Firewalk Studios heeft de systeemeisen voor de publieke bèta van Concord gedeeld. De ontwikkelaar zal op een later moment ook de definitieve systeemeisen voor de pc-versie van de heroshooter delen.

In een post op X deelt de ontwikkelaar de minimale systeemeisen voor vier grafische presets. Om de game te kunnen draaien met een resolutie van 1080p en 60fps, is minimaal een Intel Core i7-8700K of AMD Ryzen 7 2700X nodig, evenals 8GB aan werkgeheugen, een Nvidia GeForce GTX 1660 met 6GB aan vram of een AMD Radeon RX 5500 XT. De bètaversie van Concord heeft 30GB aan opslagruimte nodig en lijkt ook een ssd te vereisen.

Concord is een firstpersonheroshooter, ontwikkeld door FireWalk Studios en uitgegeven door Sony PlayStation. De game verschijnt op 23 augustus voor de PlayStation 5 en pc. Gamers die het spel hebben vooruitbesteld, krijgen van 12 tot en met 14 juli toegang tot een bètaversie van Concord. Van 18 tot en met 21 juli organiseert Sony een publieke bèta van het spel.