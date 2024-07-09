Firewalk Studios deelt systeemeisen voor publieke bèta van Concord

Firewalk Studios heeft de systeemeisen voor de publieke bèta van Concord gedeeld. De ontwikkelaar zal op een later moment ook de definitieve systeemeisen voor de pc-versie van de heroshooter delen.

In een post op X deelt de ontwikkelaar de minimale systeemeisen voor vier grafische presets. Om de game te kunnen draaien met een resolutie van 1080p en 60fps, is minimaal een Intel Core i7-8700K of AMD Ryzen 7 2700X nodig, evenals 8GB aan werkgeheugen, een Nvidia GeForce GTX 1660 met 6GB aan vram of een AMD Radeon RX 5500 XT. De bètaversie van Concord heeft 30GB aan opslagruimte nodig en lijkt ook een ssd te vereisen.

Concord is een firstpersonheroshooter, ontwikkeld door FireWalk Studios en uitgegeven door Sony PlayStation. De game verschijnt op 23 augustus voor de PlayStation 5 en pc. Gamers die het spel hebben vooruitbesteld, krijgen van 12 tot en met 14 juli toegang tot een bètaversie van Concord. Van 18 tot en met 21 juli organiseert Sony een publieke bèta van het spel.

Systeemeisen bètaversie Concord op pc
Systeemeisen bètaversie Concord op pc

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 09-07-2024 09:06 20

09-07-2024 • 09:06

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Sony PlayStation 5

vanaf € 729,99

4.5 van 5 sterren

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Consoles Sony PlayStation First person shooter Shooter

Reacties (20)

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Plainside 9 juli 2024 09:34
Pfoeh, die eisen gaan die ooit nog weer de normale kant op, zie niet in hoe dit in de toekomst zo goed blijft gaan, om nou elke 2-3 jaar je pc upgraden is gewoon belachelijk om spelletjes te blijven spelen (uitgaand dat het er grafisch mooi uit ziet).
atthias @Plainside9 juli 2024 09:52
deze eisen vooral die van 4K ultra zijn verrassend laag of zie ik dat verkeerd met de huidige trends had ik verwacht een 4080 te zien of zoiets

ook de CPU eis is niet bepaald extreem in mijn idee

[Reactie gewijzigd door atthias op 22 juli 2024 13:52]

Cid Highwind @Plainside9 juli 2024 09:55
De 2070 Super is op de dag af precies 5 jaar oud: https://www.techpowerup.c...orce-rtx-2070-super.c3440

Als je minder dan eens per 5 jaar wilt upgraden hebben Sony, Microsoft en Nintendo natuurlijk ook nog hardware in de winkel liggen.
MacPoedel @Plainside9 juli 2024 10:12
Heb je de jaren 90 en begin jaren 2000 niet meegemaakt? GPU's gaan nu net veel langer mee, de recommended GPU's hier zijn 5 jaar oud, de CPU's ook.

Als je op 4K wilt gamen zonder concessies, moet je wel om de paar jaar je GPU upgraden, dat is dan een keuze.
CyberToon
@MacPoedel9 juli 2024 13:39
Ik wilde net zeggen, jaren '90 en begin 2000 was het veel erger. Oudere hardware is nu meer toegankelijker geworden, ook vooral door het feit door AI upscaling technieken.

Kan me nog herinneren dat ik vroeger een splinter nieuwe GPU kreeg die net uit was. Jaar later kwam Medal of Honor Allied Assault uit en de één jaar oude GPU kon het spel al niet meer draaien, omdat het niet de juiste Opengl versie ondersteunde. Je moest dan alweer een nieuwe GPU kopen. :D

Nu kan je makkelijk jaren met een computer doen, dat was in de jaren 90 en begin 2000 toch echt anders.
madcow22 @CyberToon10 juli 2024 00:47
Of niet de juiste pixel/vertex shader versie ondersteunde
Madshark @Plainside9 juli 2024 11:25
zie niet in hoe dit in de toekomst zo goed blijft gaan, om nou elke 2-3 jaar je pc upgraden is gewoon belachelijk om spelletjes te blijven spelen
Dit is eigenlijk altijd al zo geweest, al sinds jaren 90 dat PC gaming serieus van de grond gekomen is. Sterker nog, als je het vergelijkt met het verleden, lijkt je tegenwoordig zelfs langer te doen met je hardware dan ooit daarvoor.
Als je inderdaad niet om de 3 jaar dure nieuwe hardware wilt kopen, daar heeft Sony (en Microsoft, en Nintendo) een goede oplossing voor.
De gameconsole ;)
GoT.Typhoon @Plainside9 juli 2024 13:45
Huh waar heb je het over? 1660 en 5500XT zijn super oude kaarten (en super low-end)...
Richo999 @Plainside9 juli 2024 11:20
de 2070 is ondertussen 5 jaar oud uit toen der tijd het middenklasse segment, en de 3080 is alweer 4 jaar oud in het toen der tijd high class. als Ray Tracing je niet boeit (PvP game?) kan je al perfect uit de voeten met een GTX 1080 die alweer uit 2016 dateert en nu al verkrijgbaar is zo rond de €150.
James Pond @Plainside9 juli 2024 12:53
Ik heb een 4k TV, en speel gewoon 99% van de games op 1440p.

Zie geen reden waarom je 4k zou willen draaien, is performance wise gewoon niet interessant.
ASx2608 @James Pond9 juli 2024 14:14
Speel je dan 1440p native of 4K met FSR/DLSS/XeSS op quality? Performance wise is dat nog zelfs veel beter dan native 4K te spelen
James Pond @ASx26089 juli 2024 15:22
Verschilt per spel, de ene is minder performance heavy dan een andere.
Met mn 3070 werkt 1440p native altijd als een zonnetje, eigenlijk in geen enkel spel problemen mee gehad

Soms gebruik ik DLSS of FSR als het weinig verschil oplevert in grafische duidelijkheid, en frames oplevert (dragons dogma 2 was hier goed in)
ImperatorTiber @Plainside10 juli 2024 10:42
Ik zie geen hoge eisen? Niet bij minimum en niet bij 4k.... en ja, keer je pc vervangen/upgraden per consolecyclus is idd wel wat ik zou aanraden als je op de pc nieuwere games wil doen....

Die minimum specs zijn net iets minder dan mn vorige pc. En die pc had alleen maar een 3rd tier gpu upgrade nodig gehad van nvidia voor de hoge eisen.... dus waar heb je het over?

[Reactie gewijzigd door ImperatorTiber op 22 juli 2024 13:52]

Psyonara 9 juli 2024 09:16
Relatieve pittige eisen voor een PvP game.
Madshark @Psyonara9 juli 2024 11:21
Vind je ?
Ik vind het nou juist erg meevallen. Recommend zijn PC specs uit 2018, zelfs Ultra met 4K60 is eigenlijk nog niet eens de highest-end.
LANterfantje 9 juli 2024 10:04
Wordt waarschijnlijk een titel die ik skip of ooit koop wanneer ik t fatsoenlijk wil draaien op 1440p60.
Redelijk hoge specs voor een multiplayer shooter die een ruim publiek moet aanspreken.
old_spice 9 juli 2024 11:08
Fire walk with me
Tenaya 9 juli 2024 13:48
Dit zijn bèta eisen, voor het testen van de nog niet optimale game. Die eisen gaan waarschijnlijk nog wel omlaag voor de definitieve versie.
barkeeper30 9 juli 2024 15:48
Ben ik de enige die het gek vind dat een game als deze 40 euro moet kosten voor de standaard editie? dan kunnen we toch beter de bestaande gratis titels blijven spelen (Apex Legends, PUBG, Overwatch etc....) ?
madcow22 @barkeeper3010 juli 2024 00:51
Nog weirder was de trailer leek eerst net een single player game of zoiets.
Maar zeer de vraag of een hero shooter ook maar iets van kans heeft voor 40 euro.

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