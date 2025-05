Sony sluit Concord-maker Firewalk Studios, geflopte shooter permanent offline

Sony Interactive Entertainment sluit de gamemaker Firewalk Studios. De ontwikkelaar was verantwoordelijk voor de geflopte shooter Concord. SIE benadrukt verder dat Concord permanent offline is gehaald.

SIE schrijft in een persbericht dat verschillende opties overwogen zijn, maar dat het 'permanent stoppen van de game en het sluiten van de studio' de beste oplossing is. Firewalk Studios heeft volgens Bloomberg-gamejournalist Jason Schreier zo'n 170 werknemers die ontslagen worden. Sony schrijft in het persbericht dat 'sommige medewerkers' mogelijk overgeplaatst kunnen worden, maar meer details deelt het moederbedrijf niet.

Sony erkent dat Concord niet door genoeg spelers gespeeld werd en dat de game daarom definitief offline gehaald is: "We hebben onze doelen met [Concord] niet bereikt." De game kwam eind augustus 2024 uit en werd twee weken later offline gehaald. Klanten kregen het aankoopbedrag voor de game terug. Na het stoppen van de game werd nog gespeculeerd dat Concord in een aangepaste vorm heruitgebracht zou worden. Sony benadrukt nogmaals dat het spel 'permanent geannuleerd' is.

Firewalk deelde vandaag op sociale media een afscheidsbericht. Veel gamers grijpen dat bericht aan om de gamestudio nogmaals te bekritiseren voor de game. Concord kreeg vanaf de release felle kritiek voor bepaalde creatieve en vermeend politieke ontwerpkeuzes.

Firewalk is signing off one last time.



Firewalk began with the idea of bringing the joy of multiplayer to a larger audience. Along the way we assembled an incredible team who were able to:

- Navigate growing a new startup into a team during a global pandemic: Firewalk was… — Firewalk (@FirewalkStudios) 29 oktober 2024

Tegelijkertijd sluit Sony ook de mobielegamestudio Neon Koi. De Duits-Finse ontwikkelaar werd in 2020 als Savage Game Studios opgericht en werd in 2022 door SIE overgenomen. In 2023 veranderde de studio zijn naam naar Neon Koi. Het bedrijf werkte aan een nog onaangekondigde mobiele game. Dit zou een actiegame worden, maar verdere details zijn er niet. Volgens Schreier worden ook de 38 werknemers van dit bedrijf ontslagen.