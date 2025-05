"Overheid NL: Microsoft brengt DANE-beveiliging voor e-mail uit na aandringen NL"

Microsoft brengt volledige DANE-ondersteuning voor in- en outbound-SMTP uit voor Exchange Online. Volgens de Nederlandse overheid brengt Microsoft de ondersteuning van de e-mailbeveiligingsstandaard uit na onderlinge gesprekken.

Het bedrijf ondersteunt al sinds begin 2022 outbound-SMTP DANE en sinds deze zomer wordt de beveiligingsstandaard voor inkomend e-mailverkeer getest. Intussen heeft Microsoft de Dnssec-functie voor alle gebruikers van Exchange Online uitgebracht.

DANE, ofwel DNS-based Authentication for Named Entities, is een beveiligingsstandaard voor e-mails op basis van SMTP waarbij een Transport Layer Security-verbinding gemaakt wordt. Via deze verbinding worden DNS-gegevens geverifieerd, wat volgens Microsoft man-in-the-middleaanvallen en andere DNS-spoofingtechnieken moeilijker moet maken.

De Nederlandse overheid is naar eigen zeggen al sinds 2019 in gesprek met Microsoft over de uitrol van DANE-ondersteuning voor Exchange Online. Specifiek beveiliging van inkomend verkeer zou al eerder uitgebracht moeten worden, maar dat gebeurde tot dusver om onbekende redenen niet. Microsoft zou verder van plan zijn geweest om DANE voor inkomend verkeer alleen voor premiumgebruikers beschikbaar te maken, maar dat plan is uiteindelijk geschrapt.

Het overheidsorgaan Forum Standaardisatie verplicht DANE voor de Nederlandse overheid al sinds 2016. Onder meer Cisco, Cloudflare, Fortimail, Mailbox.org, Open-Xchange, ProtonMail, Soverin en Startmail ondersteunen de standaard al langer.