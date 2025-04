Forum Standaardisatie: veel overheidsdomeinen voldoen niet aan beveiligingseisen

Veel overheidsdomeinen voldeden in februari van dit jaar niet aan de afgesproken veiligheidsstandaarden. Dat blijkt uit de recentste inventarisatie van het Forum Standaardisatie. De organisatie roept op tot 'meer dwingende sturing'.

Forum Standaardisatie controleerde bij zijn meting in februari 10.943 domeinnamen van overheidsinstellingen, een verdubbeling ten opzichte van de vorige meting. Van die groep voldoen slechts vier op de tien e-maildomeinen aan de afgesproken standaarden. De standaarden zijn bedoeld om websites en inboxen beter te beschermen tegen bijvoorbeeld phishing- en man-in-the-middleaanvallen. Die zijn door de overheid afgesproken in zogenaamde 'streefbeeldafspraken', waarbij met name het leg-uitprincipe uit een pas-toe-of-leg-uitbeleid niet gelden.

Zeker bij provincies en waterschappen voldoen nog weinig e-maildomeinen aan de gemaakte afspraken: slechts achttien procent doet dat wel. Bij de centrale overheid is dit aantal het hoogste, namelijk 48 procent. Volgens Forum Standaardisatie blijft een aanzienlijk deel achter doordat grote cloudproviders het dane-protocol nog niet toepassen. Dit geldt onder meer voor Microsoft, dat door ruim dertig procent van de overheden gebruikt wordt.

Ook voor internetdomeinen zijn afspraken gemaakt. Uit de meting blijkt dat slechts 54 procent van de domeinen die ook bij de vorige meting werden gecontroleerd, aan alle gemaakte afspraken - ook die over rpki en ipv - voldoen. Dat is een stijging van vijf procentpunt ten opzichte van de vorige meting. Wel past 91 procent van de overheidsdomeinen beveiligde internetroutering, oftewel rki, toe. Daarmee wordt voorkomen dat internetverkeer wordt omgeleid naar systemen van een niet-geautoriseerd netwerk.

De metingen laten volgens Forum Standaardisatie zien dat geen van de streefbeeldafspraken voor de overheid gehaald zijn: "Het ontbreekt aan effectieve sturingsmechanismen om overheidsbrede afspraken eenduidig te laten landen en nageleefd te krijgen binnen alle individuele overheidsorganisaties." Ook wetgeving lijkt nog niet het gewenste effect te hebben. Op 1 juni 2023 werd de Wet digitale overheid van kracht, die de standaarden Https en HSTS verplicht stellen. Maar die wet laat nog 'geen significante verandering in de adoptie van deze standaarden zien'.

Forum Standaardisatie roept daarom op tot meer dwingende sturing op domeinnamen en het beter integreren van open standaarden in het leveranciersmanagement. De organisatie adviseert daarnaast om de groei van het aantal domeinnamen bij de overheid te stoppen en om het gebruik van Microsoft Office 365 Exchange Online te inventariseren. Tot slot raadt Forum Standaardisatie aan om open standaarden onderdeel te maken van leveranciersmanagement.