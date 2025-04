AP: Nederlandse gemeenten hebben slecht in beeld welke algoritmes ze gebruiken

Nederlandse gemeenten hebben vaak een slecht beeld van welke algoritmes ze gebruiken en welke impact die kunnen hebben. Dat stelt de Autoriteit Persoonsgegevens in een analyse over algoritmegebruik. De AP maakt zich ook zorgen over de snelle opkomst van AI van techbedrijven.

De privacytoezichthouder beschrijft de zorgen in de Rapportage AI & Algoritmerisico's Nederland, ofwel RAN, die zij ieder half jaar uitbrengt. De AP deed onder andere navraag bij gemeenten over het aantal algoritmes dat ze inzetten, bijvoorbeeld voor risico-indicaties. Driekwart van de gemeenten zegt 'onzeker' of 'heel onzeker' te zijn over welke algoritmes en AI-systemen er in de gemeente worden ingezet. Bovendien lopen de schattingen ver uiteen, van tien tot honderden algoritmes voor zelfs kleine gemeenten.

Een ander probleem met de inzet van algoritmes is dat gemeenten vaak niet goed doorhebben wat de impact daarvan is. "Gemeentes zagen de toepassing van AI-systemen tot voor kort primair als een technische kwestie en een efficiëntiemaatregel", schrijft de AP. "Dat is een probleem, vooral omdat gemeentes AI-systemen gebruiken in processen die mensen in kwetsbare posities treffen, bijvoorbeeld in het sociaal domein." Het ontbreekt ook aan transparantie, merkt de AP op: slechts twintig procent van de gemeenten deelt de inzet van algoritmes met bijvoorbeeld de gemeenteraad en colleges, rekenkamers of ombudspersonen.

Dat gemeenten zo slecht op de hoogte zijn van de inzet van algoritmes is om meerdere redenen opvallend. Ten eerste heeft er de laatste jaren veel focus gelegen op risicoanalysealgoritmes. Dat was al zo met SyRI en de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden, die vaak onder vuur kwamen te liggen, maar zeker ook met de toeslagenaffaire, die deels voortkwam uit de inzet van discriminerende algoritmes. Nederlandse overheden hebben van die schandalen weinig geleerd, stelde de Autoriteit Persoonsgegevens ook al in zijn jaarverslag.

Ook speelt mee dat zowel vanuit de Nederlandse als Europese overheid regels zijn opgesteld rondom de transparantie van algoritmes. Nederland zette eind 2022 een algoritmeregister op, waar inmiddels 457 algoritmes en AI-systemen van Nederlandse overheidsinstellingen te vinden zijn. Het idee is dat overheden transparant zijn over welke algoritmes ze gebruiken, maar bij gemeenten ontbreekt dat overzicht dus nog, laat staan dat het in het centrale register is opgenomen.

In 2026 treedt bovendien de Europese AI-verordening in werking. Die verplicht overheden tot transparantie. Gemeenten zullen voor die tijd aan de eisen moeten voldoen, maar zeggen in de enquête van de AP dat ze ook nog grote behoefte hebben aan meer duidelijkheid over hoe ze met die verplichting om moeten gaan.

De Autoriteit Persoonsgegevens ziet verder risico's bij AI-modellen die grote techbedrijven introduceren. "Die worden in de concurrentiestrijd vaak halsoverkop gelanceerd", schrijft de toezichthouder. Dat levert allerlei risico's op, al gaat het in dat geval wel vaker om risico's op misinformatie, al is er ook gevaar dat dergelijke systemen worden misbruikt voor fraude en oplichting. De AP pleit daarom voor meer 'AI-veiligheidsinstituten', die momenteel al op meerdere vlakken in oprichting zijn.