Spanje voert hoge boetes in voor onjuist labelen van AI-gegenereerde content

De Spaanse regering heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat hoge boetes kan opleggen aan bedrijven die door AI gegenereerde content niet als zodanig labelen. Spanje wil hiermee onder andere het gebruik van deepfakes beperken.

Het Spaanse wetsvoorstel is in lijn met de richtlijnen van de Europese AI-verordening, meldt persbureau Reuters. Die wetgeving moet AI-modellen reguleren en legt strenge transparantieverplichtingen op aan bedrijven. Spanje implementeert als een van de eerste EU-landen de regels van de Europese AI Act, hoewel het wetsvoorstel ook nog moet worden goedgekeurd door het lagerhuis. Het handhaven van de nieuwe regels gebeurt door de nieuw opgerichte AI-toezichthouder Aesia, wat staat voor Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial.

Het onjuist labelen van AI-content als zodanig wordt gezien als een 'ernstig vergrijp'. Het niet naleven van de regels kan boetes opleveren tot 35 miljoen euro of 7 procent van de wereldwijde jaaromzet van het bedrijf. Het wetsvoorstel verbiedt ook het gebruiken van onderbewuste boodschappen in de vorm van beeld en geluid die worden ingezet om kwetsbare groepen te manipuleren, zoals chatbots die gokverslaafden aanzetten tot gokken.

De Europese AI Act is sinds augustus 2024 van kracht, maar kent een overgangsperiode van twee jaar waarin bedrijven en overheden aan de regels moeten voldoen. EU-landen moeten in die tijd een nationale toezichthouder opzetten of aanwijzen die de regels handhaaft. In Nederland wordt het toezicht gehouden door de Autoriteit Persoonsgegevens en het College voor de Rechten van de Mens, hoewel de handhaving enkel kan plaatsvinden op 'hoogrisico-AI-modellen' en pas in augustus 2026 van kracht gaat.