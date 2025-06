Zweedse EV-accufabrikant Northvolt vraagt faillissement aan

Northvolt heeft officieel faillissement aangevraagd bij de Zweedse rechtbank. De Zweedse accufabrikant verkeert al langer in zwaar weer, met schulden van bij elkaar meer dan 8 miljard dollar. De Amerikaanse en Duitse activiteiten vallen niet onder het faillissement.

De fabrikant van accu's voor elektrische auto's was niet in staat om voldoende financiering veilig te stellen om in zijn huidige vorm door te gaan, zegt Northvolt in een verklaring. Net als andere bedrijven in de accusector zou Northvolt in de afgelopen maanden onder andere te maken hebben gehad met stijgende kapitaalkosten, geopolitieke instabiliteit, verstoringen in de toeleveringsketen en verschuivingen in de vraag op de markt.

Northvolt haalde in oktober nog 15 miljard euro aan investeringen binnen, een recordbedrag voor een niet-beursgenoteerd bedrijf. Het bedrijf had toen al flinke betalingsachterstanden en had moeite met het opschalen van zijn productie om aan de hoge vraag te voldoen. BMW annuleerde in juni vorig jaar een bestelling van 2 miljard dollar, doordat Northvolt niet wist te voldoen aan contractuele afspraken.

Eind vorig jaar gingen er al geruchten rond over een dreigend faillissement van Northvolt, dat werd gezien als het Europese antwoord op Chinese EV-accu's. Northvolt vroeg in november definitief faillissementsbescherming aan onder het Amerikaanse Chapter 11-programma. Hiermee hoopte het bedrijf financiële middelen vrij te maken of de productieproblemen in zijn belangrijkste fabriek in het noorden van Zweden op te lossen. Het bedrijf schrapte in de maanden ervoor al een hoop banen en stopte met de bouw van een nieuwe fabriek in Zweden.

De Zweedse rechtbank stelt een bewindvoerder aan die toezicht houdt op het faillissementsproces en zal onderzoeken of de Zweedse tak van het bedrijf verkocht kan worden. Northvolt heeft ook een Amerikaanse en Duitse tak. Die worden niet direct getroffen door de faillissementsprocedure, waardoor ze in elk geval voorlopig blijven opereren. Uiteindelijk zal de door de rechter aangestelde curator moeten bepalen wat er met de dochterondernemingen van Northvolt AB gebeurt.