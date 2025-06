'Noodlijdend Northvolt is in gesprek voor 'samenwerking' met Chinese CATL'

De Zweedse EV-accufabrikant Northvolt is in gesprek voor een 'samenwerking' met het Chinese bedrijf CATL. Dat schrijft een Zweedse krant. Northvolt vroeg recent faillissementsbescherming aan en overweegt het volledige bedrijf te verkopen.

De Zweedse krant Dagens Nyheter schrijft dat Northvolt in gesprek is met meerdere Chinese bedrijven over 'samenwerkingen', waarbij de accufabrikant CATL als belangrijkste gesprekspartner wordt benoemd. CATL heeft op dit moment een marktaandeel van bijna veertig procent als het gaat om de wereldwijde productie van EV-accu's.

De gesprekken tussen de twee bedrijven zouden deze zomer zijn begonnen. Northvolt-vertegenwoordigers zouden hierbij onder meer naar CATL's hoofdkantoor zijn gegaan. Het is niet bekend om wat voor 'partnerschap' het zou gaan. Het is dan ook niet duidelijk of CATL Northvolt volledig zou willen overnemen.

Northvolt zei eerder wel een volledige overname te onderzoeken als onderdeel van een herstelplan. Onderdeel van dat herstelplan is het aanvragen van faillissementsbescherming in de Verenigde Staten, wat het bedrijf vorige week deed. Het bedrijf heeft sowieso veel geld nodig om te kunnen blijven overleven en werkt daarom onder meer aan een reorganisatie. Daarmee moet 145 miljoen dollar aan financiële middelen beschikbaar komen.

Een overname door CATL zou opvallend zijn, omdat het doel van Northvolt juist was om een Europees alternatief te vormen voor de fabricage van EV-accu's. Het Zweedse bedrijf heeft echter onder meer last van het feit dat de wereldwijde markt van EV's minder hard groeit dan verwacht. Daardoor nemen autofabrikanten ook minder accu's af van Northvolt.