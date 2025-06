Bloomberg: Duitsland maakt 2 miljard euro vrij voor extra subsidies chipsector

De Duitse overheid gaat ongeveer 2 miljard euro uittrekken om subsidies te verstrekken aan chipbedrijven, aldus Bloomberg. Die moeten investeringen op Duitse bodem aantrekken. De beslissing komt nadat Intel en ZF/Wolfspeed hun plannen voor fabrieken in het land hebben gewijzigd.

Bloomberg heeft van twee bronnen te horen gekregen dat de Duitse regering een bedrag van ongeveer 2 miljard euro in gedachten heeft. Het Duitse ministerie van Economie had eerder deze maand een oproep geplaatst aan chipbedrijven om nieuwe subsidies aan te vragen. Het definitieve bedrag is echter nog niet bekend.

Een woordvoerder van het ministerie heeft aan de krant bevestigd dat er daadwerkelijk plannen zijn om 'een paar miljard euro' vrij te maken. De nieuwe subsidies zullen worden verstrekt aan chipbedrijven om 'moderne productiecapaciteiten te ontwikkelen die de huidige techniek aanzienlijk overtreffen'.

Duitsland heeft recent aan verschillende chipbedrijven staatssteun toegekend om fabrieken te bouwen in het land, waaronder Intel en ZF/Wolfspeed. De bouw van de Intel-fab in Maagdenburg is echter met ongeveer twee jaar uitgesteld, terwijl de ZF/Wolfspeed-vestiging er helemaal niet meer zou komen. Daarnaast heeft de Europese Commissie in augustus 5 miljard euro aan Duitse subsidies goedgekeurd voor de bouw van TSMC's geplande chipfabriek in Dresden. Die komt er in samenwerking met de Europese bedrijven Bosch, Infineon en NXP. Het gaat om het grootste bedrag dat tot nu toe is goedgekeurd in het kader van de European Chips Act.