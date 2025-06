Uberspace verliest rechtszaak omtrent hosting YouTube-downloader youtube-dl

De hogere regionale rechtbank van Hamburg heeft het beroep van Uberspace tegen de uitspraak van de regionale rechtbank verworpen. Het bedrijf werd daarbij verboden om youtube-dl te hosten. De webhost kan bovendien verantwoordelijk worden gesteld voor de activiteiten van youtube-dl.

De Duitse muziekfederatie BVMI heeft bekendgemaakt dat de hogere regionale rechtbank akkoord gaat met de beslissing van de regionale Hamburgse rechtbank van eind maart 2023, waarbij Uberspace de YouTube-downloader offline moest halen. De rechtbank oordeelde dat youtube-dl op illegale wijze YouTubes maatregelen omzeilt tegen het ongeautoriseerd downloaden van gelicentieerde content.

Jonas Pasche, de eigenaar van de webhost, werd na de uitspraak in augustus 2023 verplicht om youtube-dl offline te halen nadat Sony, Warner en Universal 20.000 euro borg betaalden. Anders riskeerde hij naar eigen zeggen een boete van 250.000 euro of een celstraf.

Volgens TorrentFreak evalueert Pasche momenteel de haalbaarheid van verdere beroepen, maar een definitieve beslissing is er nog niet. Eerder verklaarde hij aan het medium dat hij bereid was om de zaak 'tot aan de hoogste rechtbank' uit te vechten. In de tussentijd is youtube-dl nog beschikbaar op GitHub.