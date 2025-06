'Meta wil 10 miljard dollar investeren in wereldwijde onderzeese glasvezelkabel'

Meta is van plan om een onderzeese glasvezelkabel aan te leggen die meer dan 40.000 kilometer lang is, aldus TechCrunch. De 10 miljard kostende investering moet het bedrijf minder afhankelijk maken van derden om data door te sturen voor zijn diensten.

TechCrunch heeft van bronnen dicht bij Meta te horen gekregen dat de kabel een 'W' vormt om verschillende continenten met elkaar te verbinden. Die gaat naar verluidt van de oostkust van de VS via Zuid-Afrika naar India, om vervolgens via Australië bij de westkust van de VS te belanden. Het moet de eerste datakabel worden die volledig in handen is van het bedrijf. Het is voorlopig niet bekend of Meta andere partijen de kabel gaat laten gebruiken.

Er zijn verschillende redenen waarom Meta een eigen datakabel wil. Door minder afhankelijk te zijn van onderzeese kabels van derden kan het bedrijf data van zijn eigen diensten prioriteren, wat de kwaliteit moet garanderen. Anderzijds is de voorgestelde route zodanig ontworpen dat 'gebieden met geopolitieke spanningen' worden vermeden. TechCrunch noemt als voorbeeld de twee datakabels die eerder deze maand zijn beschadigd in de Oostzee.

Kabelexpert Sunil Tagare heeft een derde mogelijke verklaring: hij speculeert dat Meta mogelijk sterk wil inzetten op datacenters in India om AI-modellen te trainen en te gebruiken. Het is namelijk aanzienlijk goedkoper om die rekenkracht in te zetten in India in vergelijking met de VS. De techgigant zou vervolgens die infrastructuur via zijn eigen datakabel verbinden met de rest van de wereld.

Volgens Tagare zal Meta minstens 10 miljard dollar moeten investeren om de kabel aan te leggen en zullen de constructiewerkzaamheden jaren duren. TechCrunch verwacht dat Meta begin 2025 meer informatie zal delen, waaronder de geplande route, datacapaciteit en reden waarom de kabel wordt aangelegd.