Google investeert een miljard dollar in onderzeese datakabels tussen VS en Japan

Google steekt een miljard dollar in een project dat twee nieuwe onderzeese kabels moet opleveren. Hiermee moet de internetverbinding tussen de VS en Japan worden verbeterd. Wanneer het project af is, is nog niet bekend.

Het bedrijf schrijft donderdag dat de kabels genaamd Proa en Taihei tussen Japan, de VS en verschillende landen in de Stille Oceaan gaan lopen. De Proa-kabel van kabelfabrikant NEC verbindt Japan met de Noordelijke Marianen en Guam. De Taihei-kabel wordt gelegd tussen Japan en de Amerikaanse staat Hawaii.

Naast het aanleggen van de nieuwe glasvezelkabels wordt het bestaande Taiwan-Philippines-U.S-netwerk, ofwel TPU, uitgebreid met een verbinding naar de Noordelijke Marianen. Dit levert een nieuwe verbindingsroute op tussen het vasteland van de VS en Japan. Ook wordt de Tabua-kabel, die de VS verbindt met Australië en Fiji, uitgebreid naar Hawaii. Ten slotte meldt Google dat het investeert in de aanleg van een verbinding tussen de Noordelijke Marianen, Hawaii en Guam.