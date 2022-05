Eilanden Tonga hebben vijf weken na vulkaanuitbarsting weer internet

Eilandengroep Tonga is weer verbonden met internet. Vijf weken geleden raakte een zeekabel beschadigd tijdens een vulkaanuitbarsting, waardoor Tonga tot dinsdag grotendeels van de buitenwereld was afgesloten.

Het Australische ABC News schrijft dat de zeekabel die Tonga van internet en telefonie voorziet, is gerepareerd. Daarmee zijn de 'hoofdeilanden' Tongatapu en Eua weer voorzien van internet. De kabel zou op maandag al gerepareerd zijn, waarna hij 24 uur is getest op mogelijke defecten. Providers Digicel en TCC bevestigen dat de internetverbinding is hersteld.

De premier van Tonga zegt dat hij 'blij is dat Tonga weer online is'. "We hadden wat capaciteit via de satelliet, maar niets vergeleken met wat we nu hebben nu de kabel weer is aangesloten", zei de premier. Nu de zeekabel is gerepareerd, gaat het werk verder om de binnenlandse kabel naar kleinere omliggende eilanden te herstellen.

De zeekabel die Tonga voorzag van een internetverbinding, raakte beschadigd bij een vulkaanuitbarsting op 15 januari. Door de kracht van die uitbarsting raakte de kabel op diverse plaatsen onklaar. De schade was erger dan aanvankelijk werd gedacht, zegt de premier. In totaal werd ongeveer 80km van de 840km lange kabel beschadigd. De reparaties duurden tien dagen langer dan verwacht. De kabel raakte in 2019 beschadigd door het anker van een schip. Toen was de eilandengroep twee weken offline.