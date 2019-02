Tonga is na twee weken downtime weer op internet aangesloten

De eilandengroep Tonga is na twee weken offline te zijn geweest weer via internet bereikbaar. De problemen begonnen 20 januari, toen een onderzeese glasvezelkabel brak. De kabel is afgelopen weekend hersteld.

Afgelopen zaterdag heeft een reparatieschip de onderzeese internetkabel gerepareerd, zegt de ceo van Tonga Cable Ltd, Edwin Liava’a tegen Matangi Tonga. Na tien uur testen was de internetverbinding zondag voor 90 procent van de eilandbewoners weer hersteld. Dinsdag zou iedereen weer toegang moeten hebben.

Tonga heeft daarmee twee weken vrijwel zonder internet gezeten. Als noodmaatregel werd er een verbinding via satelliet opgezet, maar om bandbreedte te sparen blokkeerden de autoriteiten bijvoorbeeld het plaatsen van berichten op sociale media.

Het reparatieschip vond twee breuken in de glasvezelkabel, meldt een andere medewerker van Tonga Cable tegen persbureau AP. Op meerdere kilometers afstand van die breuken, vond het reparatieteam nog twee breuken in een andere kabel, die de twee eilanden Tongatapu en Vava’u met elkaar verbindt. Bovendien was er een touw verbonden aan die kabel.

De oorzaak van de breuken is nog onbekend. Aanvankelijk werd vermoed dat de oorzaak lag bij een olietanker, die zich op de dag van de breuk, op 20 januari, in de buurt bevond. Het anker zou de kabel meegesleept kunnen hebben, was de gedachte. Aan die theorie wordt nu getwijfeld, vanwege de lengte van de schade, waarbij zelfs sabotage niet wordt uitgesloten.