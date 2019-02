Twitter werkt aan functie om tweets binnen halve minuut te bewerken

Twitter werkt aan een functie om tweets te bewerken, bijvoorbeeld om een typfout eruit te halen. Volgens directeur Jack Dorsey gaat het om een functie, waarbij gebruikers tussen vijf en dertig seconden krijgen om de tweet te bewerken.

Vervolgens kunnen andere gebruikers de originele tweet wel opzoeken, zegt Dorsey in een interview met Joe Rogan. Dorsey liet zich er niet over uit wanneer de functie klaar is en wanneer hij live zal gaan. De functie om tweets te bewerken is een veelgevraagde functie binnen Twitter, maar kwam er tot nu toe niet.

Volgens Dorsey is het ontbreken van de mogelijkheid logisch door het 'realtime'-element van Twitter. "Het hangt af van de context. Als je in een sportwedstrijd zit, wil je snel zijn en in het moment zitten. Je wilt rauw zijn. Maar als je in de context zit van een overweging van wat de president net zei of deed en daar maak je een statement over, dan wil je misschien wat meer tijd. En we kunnen daarin flexibel zijn."

Hoe de functie er precies uit zal komen te zien, is onbekend. Volgens Dorsey was het ooit logisch om tweets niet te kunnen bewerken, omdat Twitter gebaseerd is op sms, een functie die het bewerken van berichten ook nooit heeft gehad.