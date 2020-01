Directeur: Twitter krijgt 'waarschijnlijk nooit' functie om tweets te bewerken

Twitter krijgt 'waarschijnlijk nooit' een edit-knop om typfouten uit tweets te halen. Dat zegt oprichter en directeur Jack Dorsey in een video van Wired. Twitter heeft het overwogen, maar heeft het idee uiteindelijk toch niet doorgezet.

Dorsey zegt in de video, waarin hij vragen van twitteraars beantwoordt, dat Twitter heeft overwogen om gebruikers 30 seconden of een minuut de tijd te geven om een tweet nog eens na te lezen. "Maar dat betekent ook dat we de publicatie van de tweet moeten uitstellen. Want als hij online staat, zien mensen hem." Dat Twitter daaraan werkte, zei Dorsey vorig jaar. Het was nog niet bekend dat de functie is geannuleerd.

Het grootste probleem ligt daarbij volgens Dorsey in retweets. "Als iemand je tweet retweet en je verandert een uur later de boodschap van de tweet totaal, dan heeft iemand een retweet op zijn tijdlijn die totaal anders is als diegene het retweette. Dus dat is iets om voor uit te kijken." Een edit-knop om in tweets typfoutjes of gebroken links te fiksen is al jaren een van de meestgevraagde functies op Twitter.