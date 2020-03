Twitter test 'fleets' die na 24 uur verdwijnen

Twitter is begonnen met een test van zogenaamde fleets. Dat zijn tweets die na 24 uur automatisch verdwijnen. De functie is vergelijkbaar met Stories in apps als Snapschat en Instagram. Fleets zijn momenteel alleen in Brazilië beschikbaar.

De product lead van Twitter geeft op het platform uitleg over de nieuwe functie. Hij toont daarin voorbeelden van fleets en geeft toe dat de nieuwe berichtenvorm erg veel op Stories in andere apps lijkt. Wel stelt hij dat er met opzet aanpassingen zijn gemaakt die mensen ertoe moeten bewegen om met de functie 'hun gedachten te delen'.

Net als bij Stories in apps als Snapchat en Instagram worden de fleets aangegeven met ronde icoontjes boven de tijdlijn van een gebruiker. Volgers kunnen reageren via een DM, dus niet publiek. Ook dat is vergelijkbaar met Stories-implementaties van andere apps.

Fleets kunnen maximaal 280 tekens bevatten en voorzien worden van bijlagen als foto's of bewegende gifjes. Gebruikers kunnen de verdwijnende berichten niet liken of retweeten. Ook zijn fleets alleen zichtbaar voor volgers via de profielpagina van de betreffende gebruiker. Ze verschijnen niet in de tijdlijn van anderen.

Of en wanneer Twitter de fleets beschikbaar maakt voor andere gebruikers, is nog niet bekend. Het sociale netwerk test de functie momenteel onder zijn eigen ontwikkelaars en met gebruikers in Brazilië.