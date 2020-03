Linux Foundation stelt KubeCon in Amsterdam uit wegens coronavirus

De Linux Foundation heeft KubeCon+CloudNativeCon, dat op 30 maart had moeten beginnen in Amsterdam, uitgesteld tot de zomer. Een soortgelijk evenement dat in China had moeten plaatsvinden, is afgelast.

De organisatie verwacht dat midden in de zomer meer bekend is over het kunnen houden van zulke evenementen en wil daarom snel een nieuwe periode aanwijzen in juli of augustus om het evenement in Amsterdam te houden. De conferentie over opensource cloud computing zou dan moeten plaatsvinden in Nederland, maar de versie in China wordt definitief afgelast.

De Linux Foundation is een van de vele organisatoren die grote evenementen afgelasten vanwege het nieuwe coronavirus. De bekendste techevenementen tot nu toe zijn telecombeurs Mobile World Congress in Barcelona, gamebeurs Game Developer Conference in San Francisco en Googles ontwikkelaarsconferentie I/O in het Californische Mountain View.

Daarnaast maakten MGM en Universal bekend dat de James Bond-film No Time To Die vanwege de uitbraak van het coronavirus niet in april zal uitkomen. In plaats daarvan gebeurt dat pas in november. Een anonieme bron zegt tegen Rolling Stone dat de makers bang waren dat de film een minder groot succes zou worden, omdat in sommige landen bioscopen dicht gaan. De film komt 12 november uit in het Verenigd Koninkrijk, een nieuwe datum voor onder meer de Benelux is nog niet bepaald.