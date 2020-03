Virtualisatiebedrijf brengt Android 10-bèta uit voor iPhone 7

Virtualisatiebedrijf Corellium heeft een bèta uitgebracht van een Android 10-firmware voor de iPhone 7. Onder meer de cpu en multitouch werken, maar veel andere functies niet. Android voor andere iPhones moet snel uitkomen.

Corellium noemt het Project Sandcastle, naar de sandbox waarin Apple veel elementen van iOS laat draaien. Android vervangt iOS niet, maar maakt een partitie aan op de opslag voor het draaien van Android. De bèta bevat geen mogelijkheid om apps te installeren.

Het scherm, de cpu en wifi werken, maar mobiel internet, de gpu en andere zaken werken nog niet, zo zegt Corellium. Gebruikers moeten met Checkra1n hun toestel jailbreaken om Android op hun iPhone te kunnen installeren, schrijft Forbes. Installatie gebeurt via een bekabelde verbinding met Mac.

De iPhone zal standaard iOS booten, maar gebruikers kunnen hun telefoon in dfu-modus zetten en aan een Mac- of Linux-computer hangen. Vervolgens is vanuit daar Android op te starten. Het verwijderen van Android gebeurt door via ssh in te loggen en de map weg te halen.

Android 10 werkt ook al op de meest recente iPod touch en dankzij Checkra1n zal het in de toekomst kunnen werken op de iPhone 5 tot en met iPhone X. De code van het project staat op GitHub. Corellium is met Apple verwikkeld in een juridisch gevecht vanwege de mogelijkheid om iOS te virtualiseren. Het is niet voor het eerst dat Android op een iPhone draait. Tien jaar geleden verscheen er een Android-versie voor de eerste iPhone.