Duits bedrijf haalt Kickstarter-doel voor Google-loze smartphone

Een Duits project heeft het doel behaald op Kickstarter voor de ontwikkeling van een Android-smartphone zonder Google-diensten. De smartphone draait op eigen software op basis van Android Open Source Project. Klanten kunnen ook kiezen voor Ubuntu Touch.

De Volla Phone moet uit de fabrieken van Gigaset komen en moet dit najaar verschijnen, blijkt uit de Kickstarter-pagina. Er kwamen in totaal 70 backers op het project af die samen iets meer dan 20.000 euro inlegden om de telefoon in productie te laten nemen. Het is al het tweede project. De eerste keer probeerde Volla 350.000 euro op te halen, maar dat mislukte.

De telefoon heeft een Helio P23-soc van MediaTek, gecombineerd met 4GB werkgeheugen en 64GB aan opslag, dat gebruikers moeten kunnen uitbreiden met een micro-sd-kaart. Het display heeft een afmeting van 14,5x6,8cm bij een diagonaal van 6,3". Het is een lcd met een inkeping voor de 16-megapixelfrontcamera. Aan de achterkant zit nog een 16-megapixelcamera en tweede 2-megapixelcamera. Ook is daar een vingerafdrukscanner te vinden. De telefoon heeft een 5000mAh-accu die draadloos kan laden. Bedraad opladen gaat met maximaal 18W.

De software, Volla OS, is gebaseerd op AOSP en is daardoor compatibel met Android-apps. Het bedrijf levert geen Google-apps mee, naar eigen zeggen om de privacy van gebruikers te beschermen. Wel zit er vpn-app in de software, Hide.me. De software moet bovendien afleidingen verminderen door het homescreen te vervangen voor een 'Springboard', waarop gebruikers apps kunnen bereiken door de naam in te typen. Ook heeft het Springboard integratie met contacten, waardoor de tekst '@arnoud hoi, hoe gaat het?' een bericht met de tekst 'hoi, hoe gaat het?' naar een contact met de naam Arnoud zou sturen.

Gebruikers krijgen bovendien de optie om de telefoon geleverd te krijgen met Ubuntu Touch. De Volla Phone moet dit najaar uitkomen voor rond 350 euro.

Video van de vorige crowdfundingcampagne