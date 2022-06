Fantasy- en scifi-schrijver haalt via Kickstarter meer dan 20 miljoen dollar op

Fantasy- en scifi-auteur Brandon Sanderson heeft in vier dagen tijd omgerekend ruim 18 miljoen euro opgehaald via Kickstarter. Daarmee heeft Sanderson vrijdag het Kickstarter-record verbroken van Pebbles crowdfundingsactie voor de Time-smartwatch uit 2015, die het bedrijf 11 miljoen euro opleverde.

De inzamelingsactie is op 1 maart begonnen. Aanvankelijk wilde Sanderson, die een deel van de Rad des Tijds-boeken heeft geschreven, 1 miljoen dollar ophalen binnen 30 dagen. Dat doel was echter al na 35 minuten behaald, schrijft The New York Times.

Tot nu toe hebben ruim 84.000 Kickstarter-gebruikers geld in Sandersons project gestopt. Bij het vorige record van Pebble waren er bij het einde van de crowdfundingsactie 78.471 backers, volgens The Verge.

De inzamelingsactie van de auteur loopt nog tot 31 maart. Met het geld wil Sanderson vier nieuwe romans schrijven. Deze komen in 2023 uit en per kwartaal wordt er een boek uitgebracht. Donateurs die meer dan 40 dollar hebben betaald, kunnen de boeken ontvangen als e-books, audioboeken of hardcovers. In welke vorm ze de boeken ontvangen, hangt af van het bedrag dat ze hebben gedoneerd. Het is nog niet bekend waar de romans over gaan.

Naast de vier boeken kunnen donateurs ook kiezen voor een 'abonnementbox', die merchandise bevat die gebaseerd is op het werk van Sanderson, zoals The Stormlight Archive.