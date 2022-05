Start-up haalt Kickstarter-doel voor draagbaar 32:9-scherm met 4k-resolutie

De start-up Lukos heeft 158.000 euro binnengehaald met een Kickstarter-campagne voor een 4k-scherm met een beeldverhouding van 32:9. Het inklapbare en draagbare scherm is bedoeld voor gamen of als tweede scherm voor videomontage of ontwerpen.

Lukos is van plan het scherm in april 2022 te leveren aan Kickstarter-backers. Het 14"-scherm heeft een resolutie van 3840x1100 pixels. De monitor is voorzien van een ips-paneel met een helderheid van 300cd/m², een refreshrate van 60Hz en een responstijd van 2ms. Daarnaast heeft het scherm drie DisplayPort-aansluitingen, twee HDMI 2.0B-poorten, een USB-C-poort en een HDMI 1.4-poort, die allemaal aan de bovenkant van het scherm zitten. Daarmee kunnen vier apparaten tegelijk aangesloten worden in splitscreen, zegt Lukos.

Het scherm is uitgerust met een scharnierende poort van koolstofvezel, die tegelijkertijd fungeert als beschermhoes. Het scherm kan zo dichtgeklapt en meegenomen worden. Lukos zet het scherm op de markt als monitor voor gaming, bijvoorbeeld met de Nintendo Switch, maar ziet het ook als nuttig tweede scherm voor grafisch vormgevers en video-editors. Het scherm kan daarnaast gedraaid en in een 9:32-beeldverhouding gebruikt worden.

De teller van de Kickstarter-campagne, die in januari startte, staat ruim hoger dan de stretchgoal van 120.000 dollar die het bedrijf voor ogen had. Kickstarter-gebruikers die het project steunen, preorderen het scherm in feite met korting. Het oorspronkelijke doel van de Kickstarter-campagne bedroeg dan ook slechts 1773 euro. De uiteindelijke prijs van het scherm zal rond de 681 euro liggen, inclusief btw. Inmiddels hebben 366 mensen de Kickstarter-campagne gesteund.

Lukos heeft de Kickstarter-campagne niet nodig om het scherm te ontwikkelen; dat is al gebeurd. Van augustus tot november vorig jaar heeft het bedrijf het scherm uitvoerig getest en aangepast. De campagne is bedoeld voor de massaproductie. Daarmee wil het bedrijf in maart starten, om het scherm vervolgens in april aan backers te gaan leveren.