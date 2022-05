AMD haalt opnieuw recordomzet, mede door goede verkopen EPYC- en consolechips

AMD heeft in het afgelopen kwartaal opnieuw een recordomzet behaald. Met een omzet van 4,8 miljard dollar verbreekt het zijn record van een kwartaal eerder. De omzetgroei is volgens AMD onder meer te danken aan goede verkopen van EPYC-cpu's en consolechips.

AMD's Enterprise, Embedded and Semi-Custom-divisie was in het afgelopen kwartaal goed voor een omzet van 2,2 miljard dollar. Dat is 75 procent meer dan in hetzelfde kwartaal in 2020 en valt hoger uit dan verwacht. De jaaromzet van dit segment is daarnaast ruim verdubbeld ten opzichte van 2020. AMD schrijft die groei toe aan hogere verkopen van EPYC-serverprocessors en semicustom-socs. AMD levert dergelijke semicustomchips bijvoorbeeld aan Sony en Microsoft, voor in de PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Er is grote vraag naar die consoles. Het bedrijf verwacht dan ook dat deze groei in het komende jaar blijft doorzetten. De inzet van EPYC-cpu's bij cloud- en enterpriseklanten groeide ook, meldt het bedrijf.

De Computing and Graphics-divisie van AMD deed het ook goed in het laatste kwartaal van 2021, met een omzet van 2,6 miljard dollar. Dat is 32 procent meer omzet dan een jaar eerder. Volgens AMD is die groei te verklaren door een toename in Ryzen- en Radeon-verkopen, hoewel het bedrijf daarbij niet verder in detail treedt. De omzet uit datacenter-gpu's verdubbelde in het afgelopen kwartaal ten opzichte van een jaar eerder. Dat komt door de introductie van AMD's Instinct MI200-accelerators, meldt het bedrijf.

De jaaromzet van AMD bedroeg 16,4 miljard dollar in 2021. Omgerekend is dat ongeveer 14,5 miljard euro. Ook dat is een nieuw record voor het bedrijf. Vorig jaar noteerde het een omzet van 9,8 miljard dollar. De nettowinst over het afgelopen jaar bedroeg 3,2 miljard dollar en dat is meer dan de 2,5 miljard dollar winst die het bedrijf in 2020 boekte. In 2020 had AMD bovendien een eenmalig belastingvoordeel van 1,3 miljard dollar.

Tijdens een teleconferentie met aandeelhouders benadrukte AMD dat het in het komende jaar onder meer zijn Zen 4-platforms voor consumenten en enterprise zal introduceren, naast zijn eerste RDNA 3-gpu's. De fabrikant benadrukt ook dat de Xilinx-overname naar verwachting dit kwartaal kan worden afgerond. Onlangs kreeg AMD daarvoor toestemming van de Chinese markttoezichthouder. Het laatste obstakel is een HSR-indiening bij de Amerikaanse FTC. Dat lijkt een formaliteit. De FTC keurde een dergelijke indiening eerder al goed, maar die is inmiddels verlopen doordat de marktautoriteit in China langer dan verwacht over haar onderzoek deed.