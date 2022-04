AMD koopt datacenterchipmaker Pensando voor 1,9 miljard dollar

AMD gaat Pensando overnemen voor omgerekend 1,7 miljard euro. Pensando ontwerpt chips en ontwikkelt software voor de cloud- en enterprisemarkt. Het bedrijf is in 2017 opgericht en heeft producten geleverd aan IBM Cloud, Microsoft Azure en Oracle Cloud.

Pensando ontwerpt volgens AMD pakketprocessors die binnen een netwerk cpu-taken kunnen overnemen, waardoor netwerken efficiënter taken kunnen oppakken. Het bedrijf levert daarnaast software voor dergelijke netwerken.

AMD's ceo Lisa Su zegt dat de overname van Pensando complementair zal zijn aan wat AMD zelf al doet en wijst erop dat veel datacenters EPYC-processors gebruiken. Su denkt dan ook dat de kennis en kunde van het Pensando-team AMD zal helpen om meer en betere diensten en producten aan te kunnen bieden voor cloud-, enterprise- en edge-klanten.

De twee bedrijven verwachten dat de overname nog in het huidige kwartaal wordt afgerond, afhankelijk van goedkeuring van autoriteiten. De overname van Pensando is niet AMD's grootste overname ooit. In februari rondde het bedrijf de overname van Xilinx af, hier was 35 miljard dollar mee gemoeid.