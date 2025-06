IBM introduceert AI-model watsonx voor vertalen oude Cobol-code op Z-mainframes

IBM introduceert zijn AI-codeassistent watsonx Code Assistant for Z. Dit AI-model moet gebruikers helpen bij het omzetten van Cobol-code naar Java op hun IBM Z-mainframes. Het model komt in het laatste kwartaal van 2023 beschikbaar.

Watsonx Code Assistant for Z is een nieuwe toevoeging aan het watsonx-AI-platform, dat IBM in mei al introduceerde, schrijft het bedrijf in een persbericht. Met de nieuwe versie komt de codeassistent ook beschikbaar voor IBM's Z-mainframes. Dit moet het volgens IBM makkelijker maken voor ontwikkelaars om de applicaties op basis van ouderwetse Cobol-code op hun mainframes 'selectief en stapsgewijs' te moderniseren naar Java.

Cobol staat voor Common Business Oriented Language en deze programmeertaal voor zakelijke toepassingen stamt uit 1959. Met name op IBM-systemen zijn nog altijd bedrijfskritische applicaties in gebruik die geschreven zijn in die taal. IBM zegt tegen onder meer VentureBeat dat ongeveer 84 procent van zijn mainframeklanten Cobol-applicaties draait. Er zijn echter steeds minder ontwikkelaars die bekend zijn met Cobol en daarom kan het lastig zijn om die code te onderhouden. Met het watsonx-model kunnen bedrijven gaandeweg overstappen op modernere en makkelijker leesbare Java-code.

Het model werkt niet door Cobol-syntax regel voor regel om te zetten naar Java, vertelt IBM-cto Kyle Chartet aan media, waaronder VentureBeat. Dat zou de code volgens IBM nagenoeg onleesbaar en lastig te onderhouden maken. In plaats daarvan zoekt het model de intentie van de Cobol-code uit en wordt die omgezet naar reguliere Java-code met dezelfde functionaliteit. De inputs en outputs van de code worden na het genereren gevalideerd; eventuele 'hallucinaties' van het model moeten daarbij gemakkelijk worden opgemerkt, aangezien de code dan niet naar behoren werkt.

De watsonx Code Assistant for Z komt later dit jaar beschikbaar voor IBM's Z-mainframes. Dat moet gebeuren in het laatste kwartaal. Een concrete releasedatum is er nog niet. Gaandeweg wordt de assistent uitgebreid met extra functionaliteit, zegt het bedrijf.

Een videodemonstratie van IBM's watsonx Code Assistant for Z