IBM ontslaat rond 3900 mensen vanwege eerdere verkoop van bedrijfsonderdelen

IBM gaat rond 1,5 procent van zijn banen schrappen. In tegenstelling tot andere grote techbedrijven, die mensen ontslaan vanwege de economische vooruitzichten, zegt IBM duizenden mensen te ontslaan omdat het eerder bedrijfsonderdelen heeft verkocht of afgestoten.

Chief financial officer James Kavanaugh zegt tegen Bloomberg dat de ontslagen 'gefocust' zullen zijn op mensen die vanuit Kyndryl en Watson Health bij IBM werken. Kyndryl was voorheen de managed infrastructure services-tak van IBM, die in november 2021 werd afgesplitst naar een losstaand bedrijf. Watson Health was de gezondheidstak van het bedrijf en werd vorig jaar verkocht.

Kavanaugh verwacht dat de ontslagen IBM 300 miljoen dollar zullen kosten. De ontslagen passen in een trend van grote techbedrijven die grote ontslagronden aankondigen. Googles moederbedrijf Alphabet schrapt bijvoorbeeld twaalfduizend banen, bij Microsoft moeten er rond tienduizend mensen weg en Spotify heeft het over 6 procent van zijn banenbestand, ofwel zeshonderd mensen. De meeste techbedrijven zeggen banen te moeten schrappen omdat er in de afgelopen jaren te veel mensen zijn aangenomen en de economische vooruitzichten verslechterd zijn. IBM geeft dus een andere reden en zegt daarnaast nog mensen aan te nemen in delen van het bedrijf waarvoor relatief veel groei wordt voorzien.

IBM had in het afgelopen kwartaal een omzet van 16,7 miljard dollar, ofwel 15,3 miljard euro. Dit is gelijk aan het jaar daarvoor. De netto-inkomsten van het afgelopen kwartaal waren 2,9 miljard dollar, 17 procent meer dan een jaar eerder. Omgerekend waren dit netto-inkomsten van 2,7 miljard euro. De jaaromzet bedroeg 60,5 miljard dollar, of 55,5 miljard euro. Dit is 6 procent hoger dan een jaar eerder.