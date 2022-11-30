Nederlands techbedrijf MessageBird ontslaat een derde van personeelsbestand

Het Nederlandse techbedrijf MessageBird zal tegen het einde van dit jaar een derde van zijn personeelsbestand ontslaan. Volgens de ceo zijn er fouten gemaakt en moet het bedrijf maatregelen nemen om economische tegenslagen te kunnen doorstaan.

Volgens ceo Robert Vis zal de wereldeconomie in 2023 een recessie doormaken en moet MessageBird daarom de nodige maatregelen nemen. De man steekt de hand ook in eigen boezem en stelt dat MessageBird te snel nieuwe medewerkers zou hebben aangenomen. Die zouden volgens de man ook niet snel genoeg geïntegreerd zijn in het bedrijf.

MessageBird is een Nederlands techbedrijf met de hoofdzetel in Amsterdam. Het bedrijf is in 2011 opgericht en levert communicatiesoftware en -technologie aan bedrijven om in contact te kunnen staan met hun klanten. Volgens Vis was MessageBird eind 2021 winstgevend en zal het bedrijf dat ook zijn in 2022. Het bedrijf zou volgens de ceo voorlopig ook “goed gepositioneerd” zijn om economische tegenslagen te kunnen doorstaan. MessageBird telt volgens de website van het bedrijf meer dan 800 werknemers.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 30-11-2022 18:49
53 • submitter: Scotix

30-11-2022 • 18:49

53

Submitter: Scotix

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Reacties (53)

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Nimja 30 november 2022 19:02
*kuch* - En zal de beste man dan zelf (en andere investors) een vermindering nemen van de bonusen?
J_C_W @Nimja1 december 2022 00:00
We hoeven geen medelijden met hem te hebben https://www.quotenet.nl/q...-jongste-miljardair-ooit/
TukkerTweaker @Nimja30 november 2022 19:08
De winstgevendheid (en daarmee de bonus) zal vast onder druk zijn gekomen door de hoge personeelskosten. Als de nieuwe mensen niet effectief zijn en per medewerker meer kosten zijn dan opbrengsten dan lijkt me dit een goede beslissing, als de operatie niet in gevaar komt tenminste. Het is een commercieel bedrijf, geen werkverschaffing.
TheekAzzaBreek @TukkerTweaker30 november 2022 20:54
Het is een start-up, he.
Ze hebben vorig jaar pas voor het eerst winst gemaakt. Ook vorig jaar was juist het personeelsbestand verdubbeld, vooral door een overname.
Ik heb dat zelf eens meegemaakt, bij een startup die in 3 jaar van 100 naar 950 naar 150 medewerkers ging. Daar herstelt een organisatie niet van.

Edit: ze hadden wel eerder winst gemaakt, maar dat was 5 jaar geleden.

[Reactie gewijzigd door TheekAzzaBreek op 22 juli 2024 16:29]

Ard_ @TheekAzzaBreek30 november 2022 23:10
Een start-up van 11 jaar oud?
Scripted @Ard_30 november 2022 23:33
Tja, soms moet je gewoon even flink lang voor gloeien.... in winter weer hebben ze er gewoon meer moeite mee die starters. :+

[Reactie gewijzigd door Scripted op 22 juli 2024 16:29]

x280 @Ard_1 december 2022 09:40
Is heel normaal in startup land...
thePiett @Nimja30 november 2022 20:32
Die krijgt uiteindelijk een hogere bonus, omdat hij bij deze de winstgevendheid van het bedrijf zeker stelt :)
Frame164 @Nimja30 november 2022 20:44
Hoe hoog die bonus is hangt af van wat is afgesproken om die bonus te krijgen. Op zich is een bedrijf goed door een recessie loodsen (ook al gaat dat gepaard met ontslagen) een reden voor een bonus.
mocean @Nimja1 december 2022 07:31
Investeerders krijgen geen bonussen, maar dividend.
eric.1 30 november 2022 19:14
Wat ik me altijd afvraag, als een bedrijf door kan gaan met 30% minder personeel - wat deed die 30% dan allemaal? Moet die overgebleven 70% dan harder aan de bak, wordt er werk uitgefaseerd, iets afgestoten, was er nu overhead na een flinke overname nog niet zo lang geleden (relatief)?...
hooibergje @eric.130 november 2022 19:20
Nieuwe software maken kost veel werk.

Die software vervolgens onderhouden en af en toe een bugje fixen kan met veel minder mensen.
PolarBear @hooibergje30 november 2022 20:10
En je kan ook snijden in nieuwe ontwikkelingen.
GrooV @PolarBear30 november 2022 20:24
Hopen dat de klanten genoeg tevreden blijven met minder snel nieuwe features, daar komt het op neer.

Huidige klanten betalen nu X euro voor een feature set die nu met 30% minder snel wordt uitgebreid
OruBLMsFrl @GrooV30 november 2022 22:56
Of die CEO heeft eens eerlijk rondgevraagd, zitten onze klanten hier nu wel echt op te wachten wat we allemaal aan het bouwen zijn, of zijn we stiekem aan het investeren in allemaal mooie bullshit bingo buzzwords? In geval van dat laatste worden nu de smart blockchain hyperledger internet of things AI software robotics projecten in ieder geval hangende de recessie gepauzeerd, en gaan ze hun bedrijf draaien op de e-mail to SMS en SMS to e-mail functionaliteit waar ze volgens mij nog altijd veel omzet uit halen.

Genoeg bedrijven zijn aan oversized ambities en megalomane hobbies ten onder gegaan of anders wel aan het investeerders infuus beland. Die vervolgens de winstgevende activiteiten consolideren, nevenactiviteiten afstoten of sluiten, ofwel eindigt dan hetzelfde als deze CEO nu al lijkt te beseffen. Betere ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald... wel heel zuur voor personeel dat nog niet van zulk inzicht mocht profiteren tijdens hun recruitment

[Reactie gewijzigd door OruBLMsFrl op 22 juli 2024 16:29]

YopY @hooibergje1 december 2022 09:56
Die software vervolgens onderhouden en af en toe een bugje fixen kan met veel minder mensen.
Daar ben ik het niet mee eens; mijn ervaring is dat je bijvoorbeeld als solo developer heel productief kunt zijn en een applicatie kunt bouwen, maar dat je vervolgens meerdere mensen nodig hebt om dat te onderhouden en door te ontwikkelen. Het alternatief is herbouw.
ro8in @eric.130 november 2022 19:58
Naja in dit geval gaf hij aan te snel te veel personeel aangenomen. Dit is waarschijnlijk gedaan anticiperend op een groei die dan vervolgens uitbleef. Zeker gezien goed personeel vinden tijd kost kan je er beter op tijd bij zijn dan te laat. Dan zat inderdaad een deel van het personeel waarschijnlijk niet heel veel te doen. Of ze namen het met het hele team gewoon wat rustiger aan. Wanneer er dan 30% ontslagen wordt zal de rest weer wat meer de zeilen bij moeten zetten ja. Maar de werkdruk zou dan niet super hoog geweest zijn.
Je zou je verbazen over hoeveel mensen het wel prima vinden als er op werk niets te doen is. Beetje de hele dag met collega's babbelen en aan koffie leuten. Ik heb het veel gezien bij vooral wat grotere bedrijven van 100+ personeel. Een van de redenen waarom ik veel liever ook in kleine startups werk, waar gewoon gemotiveerde mensen zitten die liefde hebben voor wat ze doen in plaats van dat je in zo een groep werkvee beland die eigenlijk alleen maar op de klok zitten te kijken of het al 5 uur is.

[Reactie gewijzigd door ro8in op 22 juli 2024 16:29]

Cergorach @ro8in30 november 2022 20:31
Naja in dit geval gaf hij aan te snel te veel personeel aangenomen.
Dat gaf ie niet exact aan, de vertaling brengt de boodschap niet goed over.
We grew our headcount too fast and did not integrate our acquisitions at the speed needed so that we would not find ourselves having to make today’s announcement.
Hij heeft het niet over personeel aannemen, maar over personeel via acquisities of te wel overnames. Welke ze vervolgens niet goed konden integreren met hun bestaande bedrijf/personeelsbestand. Dit zie ik regelmatig gebeuren bij overnames (als deze niet zelfstandig blijven). Meestal vertrekt er al een hoop personeel zelf, maar zeker tijdens de pandemie en de daarna economische neerval verwacht ik dat er weinig zelf is vertrokken. En dan krijg je dit soort situaties, enorme ontslagrondes om het deel wat niet kan/wil integreren kwijt te raken. Je behoud het noodzakelijke personeel, zij waar je potentie inziet en de rest vertrekt.

Ik verwacht dat ook al wordt 31% van het personeel ontslagen, dat nog niet betekend dat je 31% productiviteit kwijt raakt. Ik ken de organisatie niet en weet niet hoe 'erg' het daar is, maar als het maar erg genoeg is, kan de productiviteit zelfs omhoog gaan door de ontslagen...

Zo een momentje van hoge inflatie en een slechte economie in het voorruitzicht is dan meestal het perfecte moment op zo een opschoningsactie uit te voeren.

Het is wel weer bijzonder ruk dat dit precies voor de feestdagen gedaan moet worden...
jaspermeul @eric.130 november 2022 19:20
Dubbele functies door overnames (je hebt niet opeens 2x een afdeling marketing nodig), voorgesorteerd op groei en dus vast personeel aangetrokken maar de groei blijft uit, en natuurlijk bullshit bingo functies die echt niet nodig zijn.
Craven @eric.130 november 2022 19:23
Het is een software/tech bedrijf. Het overgrote gedeelte is niet bezig met de zaken draaiende houden maar met nieuwe features bouwen, nieuwe klanten binnen halen en nieuwe marketing campagnes draaien. Dat zal niet op hetzelfde tempo meer uitgevoerd worden of er zullen een aantal plannen de ijskast in moeten. Ze zullen vast wel proberen om die overige 70% zo efficient mogelijk in te zetten maar dat staat los van de operatie.
Belecthor @eric.130 november 2022 19:28
Een bedrijf zal vrijwel altijd de continuïteit proberen te waarborgen. Als het echt goed mis is met de financiën, kan dit betekenen dat er rigoureus gesneden wordt in (goed) personeel. Overhead hoort hierbij, maar ook projecten of bedrijfsonderdelen die (nog) niet winstgevend zijn, omdat ze bijvoorbeeld in de ontwikkelingsfase zitten. Later kan zo’n project bijvoorbeeld wel voor winst zorgen, maar dat vereist eerst een investering en als dat geld de continuïteit in het geding brengt, wordt het gesaneerd. Overhead is vaak het mikpunt, omdat ze doorgaans geen uren kunnen factureren. Overhead is tot een zekere hoogte nodig, maar daar kun je anders over denken.

Jammer voor dit bedrijf, zonde dat er door eerder gemaakte fouten nu mensen ontslagen worden. Hij doet het klinken alsof het voorkomen had kunnen worden.
kftnl @eric.130 november 2022 19:49
Veel tech bedrijven hebben veel te veel personeel aangenomen de laatste jaren op een bubbel van makkelijk geld en hoge valuaties. Nu je daar een correctie op ziet zullen ze toch wat moeten snijden als ze eventuele lastige jaren willen overleven.
Gubbel @eric.130 november 2022 21:29
Wat ik me altijd afvraag, als een bedrijf door kan gaan met 30% minder personeel - wat deed die 30% dan allemaal?
Veel tech bedrijven investering in groei, grote kans dat Messagebird nu een route kiest die minder groei met zich meebrengt, maar meer focust op winstgevend blijven en de economie overleven. Dat kan betekenen goed blijven zorgen voor je bestaande klanten, maar wellicht minder nieuwe klanten binnenhalen.
Moet die overgebleven 70% dan harder aan de bak
Dat ligt heel erg aan het bedrijf en de mensen die moeten vertrekken. Soms wel, soms niet. Het kan zijn dat ze nieuwe features uitstellen of projecten geheel stopzetten. Het kan ook zijn dat het overgebleven personeel inderdaad harder zal moeten werken (al zal ik dat persoonlijk van Messagebird niet zo verwachten). Het kan zijn dat een deel vrije tijd om te leren etc. wordt gekort.
mocean @eric.11 december 2022 07:34
Bij snel groeiende bedrijven worden vaak allerlei 'side-projects' gestart. Er is geld, er is groei, dus allerlei teams beginnen ideeen uit te werken. Kijk maar hoe Google is beland bij allerlei niches als auto's (doen ze dat nog?) of Stadia: https://killedbygoogle.com/
Zo'n boom van nieuwe ideeen wordt af en toe gesnoeid. Er komt stagnatie, er blijkt veel overhead, dus gaat het management snijden in al die nieuwe projecten en 'terug naar de basis', die cyclus herhaalt zich vaak in slechtere tijden/recessie. Overigens, bedrijven die door blijven ontwikkelen, ook tijdens slechtere jaren, komen er wel vaak sterker uit.
Frame164 @eric.130 november 2022 20:42
Als het goed gaat met een bedrijf wordt inefficiëntie vaak ingevuld met extra mensen. Zolang er onder aan de streep genoeg wordt verdiend kijkt niemand naar de kosten.
Rob Coops @eric.130 november 2022 22:20
Een beetje van dat alles.

Als je 30% van het personeel de laan uit stuurt dan zul je bepaalde dingen niet kunnen doen dan wel niet zo snel kunnen doen als je van plan was. Een goed voorbeeld is die nieuwe functionaliteit of uitbreiden naar die markt daar in ver weg. Dat is leuk en zo maar als het economisch even allemaal tegen zit is dat misschien simpel weg niet de juiste tijd om dat soort dingen te doen en is het gezonder voor het bedrijf om even te consolideren en zo te werken aan oplossingen om beter uit de start blokken te komen dan de concurrenten als de markt weer aantrekt.

Ook kan het zijn dat je bijvoorbeeld er voor kiest om bepaalde diensten niet meer te leveren bijvoorbeeld. Een goed voorbeeld is een bedrijf dat een bepaalde dienst levert omdat het dat nu eenmaal al heel erg lang doet. Maar in middels is er weinig tot geen vraag meer naar en wordt zijn de inkomsten minimaal. Als je dat stopt heb je het personeel niet meer nodig, kun je misschien zelfs wel minder vastgoed nodig hebben en kun je misschien ook met wat minder toe aan de back office kant etc.

Je kunt ook denken aan verdere consolidering van werkzaamheden waarbij bijvoorbeeld verschillende afdelingen worden samengevoegd en je daar door met minder mensen toe kan. Als je verwacht dat klanten vertrekken dan wel minder nieuwe klanten dan origineel gedacht van je services gebruik willen maken dan is het misschien helemaal niet nodig om het werk over twee teams te verdelen en kun je ook met een wel toe.

Als je dit soort dingen op meer dan een plek binnen je organisatie kunt doen (met 800 mensen is dat niet onwaarschijnlijk) dan kun je flink besparen op personeel.
Vergeet niet dat zeker startups die dat stadium eigenlijk ontgroeit zijn en nu in de extreem snelle groei fase zitten vaak simpel weg de tijd niet hebben om dit soort dingen tegen het licht te houden zeker niet als het economisch goed gaat en iedereen en z'n moeder je klant wil worden. Als het economisch wat minder gaat en de interesse aan van de klanten afvlakt dan heb je eindelijk eens wat tijd om eens goed te kijken naar wat er van je schattige kleine bedrijfje geworden is en kun je vaak flink wat dingen verbeteren.
Te snel groeien is vaak ook een probleem, ja je kunt meer taken op pakken met meer mensen maar meer mensen maakt het ook moeilijker om taken uit te voeren en tot een succesvol geheel te smeden.

Moeten de huidige mensen dan meer doen? Soms natuurlijk zullen er teams zijn waar dit echt zeer doet maar meestal valt het uiteindelijk allemaal wel mee en is zelfs 30% minder mensen echt z'n probleem niet.
Keypunchie
@eric.11 december 2022 00:17
Allerlei mogelijkheden:

Mislukt project, dus technische functies die vervallen.

Als je diensten levert en het gaat minder goed, dan kan het zijn dat er minder consultants nodig zijn. Of minder support medewerkers.

De sales en marketing is natuurlijk ook een kwetsbare plek, omdat die vooral groei moet maken, maar niet zozeer nodig is voor ‘going concern’
fre0n @eric.11 december 2022 00:21
Waarschijnlijk zijn die met vooruitzicht op grote groei aangenomen, bijvoorbeeld voor een uitbreiding naar een nieuw geografisch gebied. En met een recessie op t oog hebben ze hun visie bijgesteld, gaan ze toch niet zo hard groeien en naar maar een beperkter aantal gebieden, dan kun je de nog niet goed ingewerkte lokale medewerkers daar ook niet gebruiken
chime @eric.11 december 2022 09:35
Hangt er ook al vanaf hoe dat personeel erbij is gekomen.

Is het door een overname of eerder door organische groei.

Komt het door een overname dan is het misschien ook gewoon wishful thinking geweest om bij de overname zelf niet even kritisch te kijken wat te doen en wat het zeilen op hoop dat het allemaal goed ging integreren.

Bij organisch, dan gaat het echt snijden worden in nieuwe ontwikkelingen.
Kan ook zijn dat er daar foute keuzes zijn gemaakt of dat er nu iets meer risico in bepaalde zaken zit die men wilt afdekken.

Ze zijn nu nog wel winstgevend, maar volgend jaar?

Kan ook zijn dat ze nu snijden om de landingsbaan te verlengen.

Of dat ze nu nog genoeg geld in kas hebben om nu te reorganiseren en zo de kosten structureel naar beneden te brengen om zich beter te wapenen voor de toekomst.

Als volgend jaar de groei gaat tegenvallen doordat klanten ook in kosten gaan snijden, dan wil je dat liefst weten voor je kasstroom opdroogt.

Want winst/verlies maakt niet dat een bedrijf failliet gaat, cashflow dat bepaalt alles.
HenkEisDS 30 november 2022 19:01
Alweer? Of ben ik in de war met een ander bedrijf?
stuffie123 @HenkEisDS30 november 2022 19:06
Het lijkt erop dat je gelijk hebt.

Link.
HKLM_ @HenkEisDS30 november 2022 19:09
Uit de blog post
We’re reducing the size of our team overall by around 31% (including the announcement on Oct 31)
Jazco2nd @HenkEisDS30 november 2022 19:33
Volgens mij zelfs al 3e keer..
KoudeAardbei 1 december 2022 06:41
Het lijkt hier wel NuJij in de comments :'(
Een bedrijf is niet op aarde om werk te verschaffen maar om winst te maken. Met de aankomende (verwachte) recessie niet meer dan logisch, helemaal als je bedenkt wat voor bizar jaar 2021 is geweest.
Wielink @KoudeAardbei1 december 2022 07:25
Niet iedereen hoeft jouw mening te delen en jij hoeft niet iedereens mening te beoordelen :D
frickY 30 november 2022 19:19
Werd vorige week nog benaderd door een van hun recruiters voor 1 van de vele vacatures. Zou mooi vervelend zijn als je daar je baan voor opzegt en dan een week later hoort "ohnee toch niet".

[Reactie gewijzigd door frickY op 22 juli 2024 16:29]

peterpijpelink 30 november 2022 21:32
Deze man zit niet rot in elkaar weet ik, hij is met andere startup ceo's ook actief met People for People. Doen ze veel goede dingen mee. (o.a. vluchtelingenhulp etc). Ondernemen is risico nemen en af en toe je neus stoten.. Groeien is soms ook krimpen en weer door...
marcelnooijen 30 november 2022 19:19
Nou bedankt voor al het werk en een hele fijn kerst voor jou en je gezin. :|
FilipSP @marcelnooijen30 november 2022 20:19
Er zal nooit een goed moment zijn voor zo'n boodschap, maar boekhoudkundig is een aankondiging van een reorganisatie in Q4 domweg gunstig. De kosten hiervoor kun je dan in het boekjaar afsluiten, terwijl de daadwerkelijke reorganisatie in het volgende jaar geimplementeerd kan worden.

Vanaf het nieuwe jaar kun je dan verse en klinkende resultaten presenteren wat fijn is voor banken en andere geldschieters.
Frame164 @marcelnooijen30 november 2022 20:44
Beter dan dat volgend jaar iedereen thuis komt te zitten na kerst 2023.
Maurits van Baerle @marcelnooijen30 november 2022 21:18
Ik heb een klant gehad waar het gebruikelijk was om de week voor Kerst een hele sloot personeel er uit te sturen. Dan werd er gevraagd of je even naar het hoofdkantoor kon vliegen en wist je al hoe laat het was. Eén van de directeuren waar ik veel mee werkte zag de bui al hangen en heeft met allerlei smoezen zijn vlucht tot de eerste week van januari uit weten te stellen. :D
PolarBear @marcelnooijen30 november 2022 20:16
Nou ja er wordt minimaal 3 maanden doorbetaald (en vrijgesteld van werkzaamheden), bonussen worden nog uitbetaald. En als je iets in de IT kan dan is het ook niet vreselijk moeilijk om een andere baan te vinden op dit moment.
YoshiBignose 30 november 2022 21:09
Als er 30% meer wordt aangenomen lees je er niets over in het nieuws. Als er dan later 30% weg moet staat iedereen weer op z'n achterste poten. Hilarisch...
lDDQD @YoshiBignose30 november 2022 23:17
Heb je een voorbeeld van een bedrijf dat opeens +30% mensen aanneemt?

[Reactie gewijzigd door lDDQD op 22 juli 2024 16:29]

Keypunchie
@lDDQD1 december 2022 00:24
Mijn plaatselijke bloemist. Hadden ze drie medewerkers, plotseling een vierde erbij!!

Alle gekheid op een stokje, zeker in de techsector groeien bedrijven over een paar jaar tijd met grote percentages.

Uiteraard heb je het dan nog wel over het kleinbedrijf (<100 man), maar ook voor het middenbedrijf kan ik me best voorstellen dat bedrijven snel groeien.

Neem de corona-tijd: hoe hard hebben die test-bedrijfjes wel niet moeten schalen, of de GGD!
OFV 30 november 2022 19:11
Beter ontslaat hij zichzelf met zijn faal beleid. |:(
Bert2000 30 november 2022 22:55
Al die ceo's die sorry zeggen, wanneer stappen ze op? Begint een lachertje te worden. 1/3de ontslaan 😶

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