Nederlands techbedrijf MessageBird ontslaat een derde van personeelsbestand

Het Nederlandse techbedrijf MessageBird zal tegen het einde van dit jaar een derde van zijn personeelsbestand ontslaan. Volgens de ceo zijn er fouten gemaakt en moet het bedrijf maatregelen nemen om economische tegenslagen te kunnen doorstaan.

Volgens ceo Robert Vis zal de wereldeconomie in 2023 een recessie doormaken en moet MessageBird daarom de nodige maatregelen nemen. De man steekt de hand ook in eigen boezem en stelt dat MessageBird te snel nieuwe medewerkers zou hebben aangenomen. Die zouden volgens de man ook niet snel genoeg geïntegreerd zijn in het bedrijf.

MessageBird is een Nederlands techbedrijf met de hoofdzetel in Amsterdam. Het bedrijf is in 2011 opgericht en levert communicatiesoftware en -technologie aan bedrijven om in contact te kunnen staan met hun klanten. Volgens Vis was MessageBird eind 2021 winstgevend en zal het bedrijf dat ook zijn in 2022. Het bedrijf zou volgens de ceo voorlopig ook “goed gepositioneerd” zijn om economische tegenslagen te kunnen doorstaan. MessageBird telt volgens de website van het bedrijf meer dan 800 werknemers.