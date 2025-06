Google ontslaat veel mensen bij incubator en Fuchsia OS

Google heeft bij zijn vorige week aangekondigde ontslagronde buitenproportioneel veel mensen ontslagen bij diverse afdelingen. Onder meer bij het eigen besturingssysteem Fuchsia en bij Area 120 vallen veel ontslagen.

Bij Fuchsia moet 16 procent van de 400 medewerkers weg, meldt The New York Times. Fuchsia geldt als toekomstig besturingssysteem voor apparaten en het draait nu al bijvoorbeeld op de Nest Hub Max. Google bracht de Nest Hub Max uit met Android Things, een speciale, uitgeklede versie van Android voor internet-of-thingsapparaten. Fuchsia is niet ontwikkeld rond een Linux-kernel, maar rond de door Google zelf ontwikkelde Zircon-kernel. Google wil de software als general-purpose-OS met de focus op beveiliging, updates en prestaties inzetten voor verschillende apparaten.

Er zijn naar verhouding nog veel meer ontslagen bij incubator Area 120, meldt Bloomberg. Drie van de projecten gaan naar Google, de rest zal stoppen en alle medewerkers moeten weg. Het is onduidelijk om hoeveel projecten en om hoeveel mensen het gaat, maar dat is in elk geval een meerderheid. De site van Area 120 maakt momenteel melding van zes projecten. Area 120 stopt in de loop van dit jaar.

Dat Google 12.000 mensen gaat ontslaan, bleek vrijdag. Google heeft onder meer te maken met een neergang op het terrein van digitale advertenties, waar vrijwel alle inkomsten van het bedrijf uit komen. Alphabet is bepaald niet het enige grote techbedrijf dat een ontslagronde gaat doorvoeren. Zo maakte Microsoft onlangs bekend dat 10.000 banen worden geschrapt, wat volgens het bedrijf neerkomt op minder dan 5 procent van het totale personeelsbestand. Microsoft-ceo Satya Nadella zei onlangs in een interview al dat de techsector 'twee lastige jaren' tegemoet gaat. Ook Amazon gaat snijden in het personeel; hier zullen 18.000 medewerkers hun baan verliezen. Facebook-moederbedrijf Meta kondigde vorig jaar al aan dat 11.000 banen worden geschrapt.