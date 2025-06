Yahoo ontslaat helft van advertentietak, wil niet meer met Google concurreren

Yahoo schrapt ruim vijftig procent van de banen bij zijn advertentietak, wat neerkomt op 1600 werknemers die het bedrijf moeten verlaten. Het bedrijf werkte aan een eigen advertentieplatform om direct met Google en Meta te kunnen concurreren, maar dit was geen succes.

Ceo Jim Lanzone benadrukt tegen Axios dat de ontslagen niet gerelateerd zijn aan 'financiële uitdagingen', zoals zoveel andere techbedrijven als reden geven voor massaontslagen. In plaats daarvan gaat Yahoo 1600 banen schrappen, ofwel 20 procent van alle banen bij Yahoo, omdat het bedrijf van advertentiekoers gaat wijzigen.

De Yahoo for Business-tak werkte sinds 2015 aan een online advertentieplatform waarmee adverteerders advertentieruimte kunnen kopen en uitgevers advertentieruimte kunnen verkopen. Daarmee wilde het bedrijf concurreren met de advertentieplatforms van Google en Meta. Lanzone zegt dat het bedrijf hier veel in investeerde, maar dat het in de praktijk niet genoeg opleverde. Daarom gaat het bedrijf nu stoppen met het geïntegreerde advertentieplatform.

Niet al het advertentiepersoneel moet bij het bedrijf weg, omdat Yahoo nog wel advertenties blijft verkopen op zijn eigen sites. Het bedrijf stopt echter met het supply-side platform, waarmee sites en uitgevers hun advertentieruimte geautomatiseerd kunnen verkopen aan adverteerders. Yahoo wil dit platform stopzetten in plaats van verkopen, deels omdat het bang is dat het bij die verkoopovereenkomst door de koper wordt gedwongen dat ssp te moeten gebruiken. Het bedrijf wil juist met meerdere ssp's werken om zo meer geld te kunnen verdienen.

Daarnaast behoudt Yahoo zijn demand-side platform, waarmee adverteerders geautomatiseerd advertentieruimte kunnen inkopen. De dsp-tak gaat vanaf nu Yahoo Advertising heten en gaat dus met meer ssp's werken. Die dsp heeft een miljardenomzet, zegt Lanzone, en gaat zich focussen op de grootste bedrijven wereldwijd.

Deze week zijn de eerste duizend mensen ontslagen. In de tweede helft van het jaar moeten de resterende zeshonderd mensen weg. Vermogensbeheerder Apollo nam Yahoo twee jaar geleden over voor 4,15 miljard euro. Onder Yahoo vallen AOL, Engadget en TechCrunch.

De Amerikaanse overheid besloot vorige maand samen met acht staten Google aan te klagen om diens monopoliepositie op de advertentiemarkt. De overheden willen dat de advertentiedelen van Google worden opgesplitst omdat het bedrijf zijn marktpositie zou misbruiken. Door Googles gedrag kunnen concurrenten geen voet aan de grond krijgen, aldus de overheden. Lanzone noemt dit in het interview niet, maar dit zou een verklaring kunnen zijn voor waarom Yahoo's poging met het advertentieplatform mislukte.