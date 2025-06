'Halo-studio verloor 95 mensen bij ontslagen en stapt over op Unreal Engine'

343 Industries, de ontwikkelaar van Halo Infinite, heeft minstens 95 medewerkers verloren als onderdeel van de recente ontslagronde van Microsoft, meldt Bloomberg. Het lijkt erop dat er voor nieuwe titels wordt overgestapt op een nieuwe game-engine, namelijk die van Epic Games.

De goed ingevoerde gamejournalist Jason Schreier schrijft op Bloomberg dat Microsoft geweigerd heeft concrete getallen te noemen, maar dat het medium een spreadsheet heeft ingezien. Daaruit zou naar voren komen dat minstens 95 mensen hun baan bij 343 Industries hebben verloren. Op de lijst met ontslagen medewerkers zouden de namen staan van 'dozijnen' veteranen, waaronder hoge directeuren en contractanten, waar de studio volgens Bloomberg zwaar op leunt. De ontslagen mensen zonder vast dienstverband zouden volgens bronnen slechts een paar dagen van tevoren gehoord hebben dat hun aanstelling zou eindigen.

Sinds bekend werd dat Microsoft een aanzienlijke ontslagronde doorvoert, kwamen er geruchten op gang dat 343 Industries de ontwikkeling van de Halo-reeks zou stoppen of dat de ontwikkeling zou worden overgeheveld naar een andere studio. Die speculaties leidden al snel tot een reactie van de ontwikkelaar; op Twitter zei het bedrijf dat Halo en Master Chief blijven en dat 343 Industries doorgaat met de ontwikkeling van Halo, zowel nu als in de toekomst. Matt Booty, het hoofd van Xbox Game Studios, gaf eerder aan dat 343 de interne ontwikkelaar van Halo zal blijven en dat de medewerkers de leiding zullen behouden, al zal er wellicht meer werk worden uitbesteed.

Los van de ontslagen lijkt er nog een andere belangrijke verandering te worden doorgevoerd. De studio werkt al langer met de eigen Slipspace-engine. Volgens ingewijden die met Bloomberg hebben gesproken, is deze engine gebaseerd op oude code uit de jaren '90 en van na het millennium, zijn er de nodige bugs en is het de bron van de nodige ergernissen voor sommige ontwikkelaars van Halo Infinite. Bepaalde multiplayermodi die bijna voltooid zijn, zoals Extraction en Assault, die aanwezig zijn in eerdere Halo-titels, moeten nog uitkomen voor Halo Infinite en die vertraging heeft deels te maken met de issues rondom de engine, aldus de bronnen.

Mede door deze problemen werd er al langer nagedacht over het overstappen op de populaire Unreal Engine van Epic Games. Eind vorig jaar, nadat voormalige studiobaas Bonnie Ross en een leidend figuur verantwoordelijk voor de engine waren vertrokken, is de beslissing genomen om de concurrerende engine te gaan gebruiken. Deze overstap zal zich voor het eerst verwezenlijken met een nieuwe game met de codenaam Tatanka, melden bronnen die bekend zouden zijn met de materie. Dit is een project waar 343 Industries samen met de in Texas gevestigde studie Certain Affinity aan werkt. Het zou eerst begonnen zijn als een battleroyalegame, maar volgens de bronnen zou de game in meerdere richtingen kunnen evolueren. Andere toekomstige games zouden ook verkennen of ze de Unreal Engine gaan gebruiken. Intern zijn er wel enige sceptici die bang zijn dat de manier hoe de Halo-games aanvoelen door de overstap negatief kan worden beïnvloed.