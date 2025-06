Samsung raadt aan 980 Pro-ssd's te updaten om bug die drives read-only maakt

Samsung raadt gebruikers van een 980 Pro-ssd aan hun ssd's te updaten naar de firmwareversie die vorig jaar verscheen. In eerdere versies zit een fout waardoor een drive in read-onlymodus kan raken. De update repareert kapotte ssd's niet, maar voorkomt wel dat het probleem opduikt.

Pc-bouwer Puget Systems zegt een 'verrassend' aantal meldingen over kapotte 980 Pro-ssd's te hebben ontvangen, voornamelijk over de 2TB-versie. In de meest voorkomende gevallen raakt de drive in read-onlymodus, waardoor deze volgens Puget bijvoorbeeld geen besturingssystemen meer kan booten.

Volgens een Reddit-post ging het probleem vorige zomer veel rond op Chinese sociale media. Een Smart-scan zou een 0E-error tonen, wat aangeeft dat er problemen zijn met de integriteit van de data. De Smart-waardes zouden ook laten zien dat er minder opslagruimte is dan er zou moeten zijn. Puget is een Amerikaanse pc-bouwer, dus het probleem lijkt niet alleen in China te spelen.

Samsung zegt volgens Puget dat het probleem optreedt bij firmwareversie 3B2QGXA7. Met de nieuwste firmwareversie 5B2QGXA7 zou het probleem niet meer moeten optreden. De update kan zonder dataverlies worden geïnstalleerd. Puget claimt dat het euvel ook niet bij de 4B2QGXA7-firmwareversie optreedt. Samsung-ssd's zijn met Samsung Magician te updaten.

Overigens wordt er op onder meer Overclock.net geklaagd over de Samsung 990 Pro-ssd. Deze zou na relatief weinig gebruiksuren al relatief meer versleten zijn, waardoor de totale opslagcapaciteit van de schijf kleiner wordt. Dit probleem lijkt los te staan van het 980 Pro-euvel. Samsung zegt tegen ComputerBase de problemen met de 990 Pro te onderzoeken.

Update, 3 februari: aanvankelijk werd in het artikel gesproken over een firmware-update die Samsung recent zou hebben uitgebracht, maar de update blijkt een jaar oud te zijn. Het artikel is daarom aangepast.