Firmware-update Samsung 990 Pro-ssd's moet versnelde degradatie oplossen

Samsung heeft een firmware-update uitgebracht voor zijn 990 Pro-ssd's. Deze moet de versnelde achteruitgang van het levensduurpercentage stoppen. Gebruikers meldden eerder dit jaar dat de SMART-waarden van hun 990 Pro-ssd's snel degradeerden.

Samsung heeft de meldingen van gebruikers onderzocht en vastgesteld dat de problemen met ssd-slijtage werden veroorzaakt door problemen in de firmware. Het bedrijf heeft daarvoor deze week een update voor de 990 Pro-ssd's uitgebracht, schrijft moderator DavidB op het Duitse Samsung-forum. Samsung geeft geen concrete releasenotes voor de firmware-update. De update, die beschikbaar komt als versie 1B2QJXD7, is beschikbaar via de Magician-software van Samsung.

Problemen met de 990 Pro kwamen in januari aan het licht, nadat verschillende gebruikers meldden dat de SMART-waarden van hun 990 Pro-ssd's snel degradeerden. Dergelijke SMART-waarden worden gebruikt om de 'gezondheid' van een ssd of hdd in te schatten. De health van een 990 Pro-drive liep in sommige gevallen met vijf procent terug in een aantal dagen tijd. Samsung erkende de problemen begin deze maand en zei toen al te werken aan een oplossing.

De SMART-waarden van de ssd's worden na de firmware-update niet gereset naar de fabrieksstandaarden, meldt Samsung. Het is niet bekend of de drives daadwerkelijk versneld zijn gesleten of dat het verlaagde percentage foutief is, maar simpelweg niet teruggedraaid kan worden. "De daadwerkelijke SMART-waarden van elke SSD zullen variëren afhankelijk van de gebruikersomgeving en de gebruiksomstandigheden", schrijft Samsung.