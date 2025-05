Samsung heeft iets geks gedaan, of misschien is het wel iets heel slims. De nieuwe Samsung 990 EVO is namelijk de eerste Gen5-ssd van het bedrijf, maar tegeljik ook weer niet. Dat is minder onlogisch dan je zou denken, want elke Gen5-drive is natuurlijk ook gewoon een Gen4-drive, dankzij de magie die backward compatibility heet. Toch is het zo simpel niet bij de 990 EVO, want het is eigenlijk meer een Gen4-drive die dankzij de trukendoos van Samsung ook Gen5 snapt.

In beginsel is de positionering van de 990 EVO eenvoudig. Samsung hanteert altijd de PRO-aanduiding voor modellen die voor veeleisende gebruikers bedoeld zijn, en de EVO-serie is daar een afgeleide van, die bedoeld is voor de mainstreamgebruiker. Dat is met de 990 EVO niet anders. De opgegeven snelheden van de ssd's liggen duidelijk onder die van de 990 PRO-drives en de controller is eenvoudiger, terwijl het geheugen een generatie ouder is. Die support voor PCI Express Gen 5-lanes zagen we echter nog niet eerder bij Samsung. Het werd overigens hoog tijd voor een EVO-drive in de 900-serie, want de laatste EVO's, de 970 EVO Plus, werden in januari 2019 geïntroduceerd. Tussentijds, in 2021, heeft Samsung nog wel een non-Pro 980 uitgebracht, maar dat was net als de 970 EVO's een Gen3-drive en niet bepaald een snelheidsmonster.

Tijd om te kijken dus wat Samsung op het pcb van de 990 EVO gesoldeerd heeft en wat de prestaties van die componenten zijn. De adviesprijzen van Samsung zijn, als we naar eerdere productintroducties kijken, altijd wat aan de hoge kant en zakken een tijdje na introductie. De drive is beschikbaar in twee versies; de 1TB-uitvoering kost 120 euro en de 2TB-variant 200 euro. Daarmee zitten we in de vreemde situatie dat de adviesprijzen van de 990 EVO boven de winkelprijzen van de 990 PRO liggen, maar dat wordt ongetwijfeld nog rechtgetrokken.