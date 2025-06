Kingston heeft met de NV3 een opvolger van zijn budgetvriendelijke NV2-drive uitgebracht. Waar die voorganger nog werd voorzien van een flinke hoeveelheid verschillende types controllers en flashgeheugen, lijkt Kingston het aantal combinaties voor de NV3 vooralsnog te beperken. Vooralsnog, want het bedrijf geeft aan dat het niet vasthoudt aan specifieke hardwarecombinaties, ook wel bekend als Bill of Materials of kortweg BOM. Op dit moment zijn er twee varianten in omloop, met Silicon Motion- en Phison-controllers. Dat kan dus nog veranderen naarmate de drive langer verkrijgbaar is.

Wij hebben de 1TB- en 2TB-drives getest, beide met qlc-nand. De 2TB-versie kost ongeveer 122 euro en zit daarmee stevig in het budgetsegment en voor de 1TB-drive betaal je ongeveer 65 euro. We vergelijken de drives met andere budgetdrives van pakweg 50 tot 65 euro per terabyte. De NV3 is er ook in een 500GB-versie en eind dit jaar moet er een 4TB-versie beschikbaar komen.