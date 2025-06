Bijna twee jaar geleden verwonderden we ons over het heuglijke feit dat er diverse ssd's, NVMe-drives nog wel, voor ongeveer 100 euro te koop waren. Inmiddels zijn ssd's nog veel meer gemeengoed geworden en is die 100-eurogrens al lang niets opzienbarends meer. Sterker nog, die grens is bijna gehalveerd. De goedkoopste M.2-drive uit deze round-up koop je voor slechts 5 cent per gigabyte.

We hebben tien budgetdrives met een capaciteit van 1TB uitgezocht en tegen elkaar afgezet in deze round-up. De goedkoopste daarvan kost op het moment van schrijven 49,99 euro en de duurste 89 euro. Binnen die range kiezen fabrikanten voor diverse manieren om hun prijspunt te realiseren, waarbij sommige prettiger zijn voor jou als consument dan andere. Wat we daar precies mee bedoelen, lees je op de volgende pagina.

We kijken natuurlijk niet alleen maar naar de prijs, maar ook naar de prestaties. Je zou deze budgetdrives waarschijnlijk niet primair kopen vanwege hun vermogen om de zwaarste toepassingen met verve te volbrengen. Toch zou het aardig zijn als je niet alsnog met de snelheid van een harde schijf hoeft te worstelen. Voordat we naar die prestaties kijken, zetten we de specificaties van de kandidaten voor je op een rij.