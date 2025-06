Toen de geruchtenmachine rondom Samsungs nieuwe consumenten-ssd deze zomer op toeren kwam, werd gesproken over een next-gen drive. Met de aanstaande introductie van AMD's en Intels platforms met PCIe Gen5-lanes én met documenten die bij de PCI-SIG verschenen, leek de introductie van de 990 Pro met Gen5-lanes een formaliteit. De werkelijkheid bleek anders, want dit najaar bracht Samsung de 990 Pro uit met een Gen4-interface.

Daarmee is de Samsung 990 Pro een directe doorontwikkeling van de bekende 980 Pro, al is het wel een nieuw product. De controller is namelijk vernieuwd en ook het gebruikte flashgeheugen is van een nieuwe generatie. Samsung belooft uiteraard betere prestaties voor de 990 Pro dan de 980 Pro levert, maar loopt net als met de overige Gen4-drives altijd tegen beperkingen van de interface aan.

De nieuwe 990 Pro-drives zijn in twee capaciteiten per direct te koop. De 1TB-uitvoering kost ongeveer 190 euro en de 2TB-variant kost 360 euro. Op termijn moeten er ook versies met een heatsink te koop zijn en een drive met 4TB is op komst. Wij hebben de 1TB- en 2TB-varianten zonder heatsink getest en vergelijken die met de voorganger en de concurrerende modellen van andere fabrikanten.