Ssd Best Buy Guide

In aanloop naar de komst van PCIe Gen5-ssd's is het de laatste tijd een beetje stil geweest op het gebied van NVMe-drives en het is al helemaal stil wat SATA-ssd's betreft. In de afgelopen periode hebben we zelfs helemaal geen nieuwe SATA-drives in ons testlab gehad. Nieuwe NVMe-drives zijn sinds de vorige Ssd-BBG wel getest. Zo zagen we nieuwe drives van WD, met de SN570, SN700 en SN770. Van Kioxia hebben we de Exceria G2 getest en van Kingston ten slotte de KC3000.

NVMe-drives

Diverse drives lopen ook tegen het eind van hun lifecycle aan. De UD70 van Silicon Power is niet langer verkrijgbaar en dat geldt ook voor de laatste 600p-drives van Intel. De bekende A2000-drives van Kingston, lange tijd budgetaanraders wegens hun bang-for-the-buck, zijn helaas wat prijs en beschikbaarheid betreft niet langer aan te raden.

Er zijn enkele drives die positief opvallen. De vrij nieuwe WD SN750 SE is flink in prijs gedaald en goed verkrijgbaar. Ook de SN750 (2TB) en SN850 (1TB en 2TB) zijn flink gedaald. Corsairs rappe MP600 PRO XT is eveneens voor een aantrekkelijke prijs te koop, net als de FireCuda 530 van Seagate. Uiteraard zijn dat momentopnamen, want webwinkels stunten regelmatig met prijzen van ssd's. We raden je daarom aan prijsalerts in te stellen voor de drives die je interesse hebben, zodat je van aanbiedingen gebruik kunt maken.

SATA-drives

Voor SATA-drives zijn er onder de drives die we getest hebben, vier series die echt goed verkrijgbaar zijn. Dat zijn de BX500- en MX500-drives van Crucial, de 870 EVO's en 870 QVO's van Samsung en de WD Blue-drives van WD. De SSD Plus-drives van Sandisk zijn ook aardig verkrijgbaar én dalen wat in prijs. Dat laatste geldt ook voor de Crucial-drives, terwijl de nieuwere Samsung-drives juist in prijs stijgen. De WD-drives zijn vrij stabiel, maar laten desalniettemin een kleine stijging zien.