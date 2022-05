Western Digital heeft zijn assortiment uitgebreid met de WD Black SN770. De drive is een opvolger van de WD Black SN750 SE en moet niet alleen sneller, maar ook zuiniger zijn. Dat moet onder meer mogelijk gemaakt worden door het gebruik van WD's propriëtaire controller. Die Gen4-controller wordt gecombineerd met BiCS5-nand met 112 laagjes; verder is het pcb aardig kaal. Een dram-chip ontbreekt dus, net als bij de SN750 SE. Die had echter een Phison 19T-controller aan boord, terwijl WD voor de SN770 toch weer voor een eigen controller kiest. Wel zien we een forse powercontroller, die zijn werk prima doet, zoals we later zullen zien.

Specificaties WD Black SN770 Capaciteiten 250GB 500GB 1TB 2TB Interface PCIe gen4 x4, NVMe 1.4 Controller WD propriëtair Nand Sandisk / Kioxia BiCS5 Dram-cache geen Leessnelheid seq. 4000MB/s 5000MB/s 5150MB/s 5150MB/s Schrijfsnelheid seq. 2000MB/s 4000MB/s 4900MB/s 4850MB/s Leessnelheid random 240kiops 460kiops 740kiops 650kiops Schrijfsnelheid random 470kiops 800kiops 800kiops 800kiops Levensduur 200tbw 300tbw 600tbw 1200tbw Garantie 5 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar Adviesprijs 86 euro 120 euro 191 euro 431 euro

WD biedt zijn SN770 aan in vier capaciteiten en maakt daarbij gebruik van een enkelzijdig pcb. De kleinste drive van 250GB heeft een adviesprijs van 68 euro gekregen. De 500GB- en de door ons geteste 1TB-drives zijn iets gangbaarder wat capaciteit betreft, maar op het moment van schrijven prijsloos. De grootste capaciteit die WD levert, is 2TB en in die uitvoering kost de drive 410 euro. Tenminste, dat was de adviesprijs die WD voorafgaand aan introductie opgaf. De de praktijk leert dat WD die prijzen traditioneel aan de hoge kant inschiet. Update: inmiddels staan WD's adviesprijzen op de productpagina van de WN770: die wijken af van de eerder opgegeven 68 en 410 euro. Ter vergelijking: de SN850, een echte high-end drive mét dram-cache, kost momenteel zo'n 330 euro, maar had een adviesprijs van 450 euro.

We vergelijken de drive onder meer met zijn voorganger, de onlangs uitgebrachte SN750 SE, de gewone SN750 en de iets duurdere SN850. Die SN750 SE is de enige andere dram-loze Gen4-drive die we hebben; ze zijn nogal dungezaaid. Daarbij moeten we opmerken dat we nog geen echte beoordeling kunnen geven. Niet omdat we de drive niet kunnen testen, maar met de opgegeven adviesprijs kunnen we de drive niet eerlijk beoordelen. We gaan uit van een flink lagere straatprijs, zoals gebruikelijk bij WD, want anders zou dit een erg korte review worden.