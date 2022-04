WD Blue SN570-NVMe-ssd leest bijna de helft sneller dan SN550

WD introduceert een nieuw NVMe-model in zijn midrange Blue-serie. De Blue SN570 maakt net als zijn voorganger gebruik van PCI-Express 3.0 en kan leessnelheden halen tot 3,5GB/s, bijna de helft sneller dan de 2,4GB/s van de SN550.

De Blue SN570 is de derde generatie NVMe-ssd's binnen de Blue-lijn van WD. In tegenstelling tot de Black-serie hebben deze ssd's geen dram-cache, waardoor de prestaties op een lager niveau liggen. Vermoedelijk gebruikt de SN570 net als andere WD-ssd's een zelf ontworpen controller. Het flashgeheugen is vanzelfsprekend afkomstig uit eigen fabriek en wordt aangesproken met drie bits per cel, oftewel als tlc.

Eind augustus kwam de SN550 nog in het nieuws, toen WD vrijwel stilzwijgend het toegepaste type flashgeheugen in de ssd had gewijzigd. Dat had een negatief effect op het prestatieniveau buiten de slc-cache. WD beloofde naar aanleiding van de ophef om toekomstige wijzigingen aan de gepubliceerde specificaties gepaard te laten gaan met de introductie van een nieuw modelnummer.

Afhankelijk van de capaciteit zijn de prijzen van de WD Blue SN570 gelijk aan of iets lager dan die van de SN550. Ook aan de garantievoorwaarden en de opgegeven levensduur is niets veranderd. De Blue SN570-ssd's worden geleverd met een eigen editie van de Acronis True Image-software en een code voor een maandlidmaatschap van Adobe's Creative Cloud, waar onder andere Photoshop en Premiere Pro deel van uitmaken.