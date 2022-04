ESA-ruimtevaartuig deelt eerste foto van Mercurius tijdens fly-by

De BepiColombo-missie van de Europese en Japanse ruimtevaartorganisaties heeft tijdens een fly-by een foto gemaakt van de oppervlakte van de planeet Mercurius. Dat deed het ruimtevaartuig vanaf een afstand van ongeveer 2418 kilometer tijdens zijn eerste fly-by rond de planeet.

Op de beelden is volgens de ESA het noordelijke halfrond van de planeet te zien, inclusief de Calvino-krater en de omringende Rudaki-vlaktes. De ESA vermeldt ook de Lermontov-krater die op een bepaald punt een diameter van 166 kilometer heeft. Die krater bevat een opening waarin volgens de ESA in het verleden al meermaals vulkanische activiteit heeft plaatsgevonden. Het BepiColombo-ruimtevaartuig zal dergelijke kraters en vlakten onderzoeken zodra het in een baan rond de planeet is gekomen.

Foto Mercurius afkomstig van het BepiColombo-ruimtevaartuig

Het BepiColombo-ruimtevaartuig werd in 2018 gelanceerd door de Europese en Japanse ruimtevaartorganisaties. Het ruimtevaartuig zal in totaal negen fly-by’s doen waarvan zeven langs de planeet Mercurius. In december 2025 wordt het ruimtevaartuig in een stabiele baan om de planeet gebracht. Eenmaal aangekomen gaan ESA's Mercury Planetary Orbiter en JAXA's Mercury Magnetospheric Orbiter onder andere onderzoeken hoe Mercurius is gevormd. Deze foto werd gemaakt tijdens de eerste fly-by rond Mercurius, de volgende fly-by zal plaatsvinden op 23 juni 2022. De missie loopt tot 1 mei 2028