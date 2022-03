NASA stelt lancering James Webb-ruimtetelescoop uit tot 18 december

NASA is van plan om de James Webb-ruimtetelescoop op 18 december te lanceren. De telescoop wordt volgens de planning op die datum gelanceerd met een Ariane 5-raket, die wordt geleverd door de ESA. De lancering is in de afgelopen jaren meermaals uitgesteld.

De streefdatum van 18 december 2021 wordt bevestigd door de NASA en ESA. De ruimtevaartorganisaties hebben deze datum gekozen in samenwerking met Arianespace, de maker van de Ariane 5-raket die gebruikt zal worden om de ruimtetelescoop te lanceren vanuit Frans-Guyana. Eind augustus maakte NASA al bekend dat James Webb zijn laatste tests heeft doorstaan en dat de ruimtetelescoop gereed werd gemaakt om naar de lanceerplaats te vervoerd te worden. De telescoop moet eind september arriveren in Frans-Guyana.

De lancering van de James Webb-raket is de afgelopen jaren meermaals uitgesteld. Het werk aan James Webb begon in 1996 en aanvankelijk werd verwacht dat de ruimtetelescoop in 2007 gelanceerd zou worden. In 2005 werd de telescoop echter opnieuw ontworpen en de bouw werd uiteindelijk in 2016 voltooid, waarna een grote testfase begon.

De lancering werd vervolgens ingeschat op maart 2020 maar dit was niet mogelijk vanwege de coronapandemie. De lanceringsdatum werd daarop uitgesteld naar 31 oktober 2021, maar dit wordt dus weer met zes weken uitgesteld. Inmiddels zijn alle tests met de James Webb-telescoop echter voltooid en de Ariane 5-raket werd 30 juli succesvol gelanceerd na eerdere problemen met de payload fairing.

"We kennen nu de dag waar duizenden mensen jarenlang naartoe hebben gewerkt en waar miljoenen mensen over de hele wereld naar uitkijken", schrijft Günther Hasinger, de director of science van ESA, in een statement. "Webb en de Ariane 5-draagraket zijn klaar, dankzij het uitstekende werk van alle missiepartners. We kijken uit naar de laatste voorbereidingen voor de lancering op Europa's spaceport."

De James Webb-telescoop wordt op 1,5 miljoen kilometer van de aarde geplaatst in de buurt van het tweede Lagrange-punt, ofwel L2. De ruimtetelescoop zal daar om de zon draaien. De James Webb-telescoop richt zich op het infrarode deel van het lichtspectrum en daarmee zal de telescoop licht van de eerste generatie van sterrenstelsels detecteren, die vrij kort na de oerknal ontstonden. Daarnaast zal James Webb ook een belangrijke rol gaan spelen in het bestuderen van de samenstelling van atmosferen van ontdekte exoplaneten.