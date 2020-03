NASA pauzeert werk aan James Webb-ruimtetelescoop wegens coronavirus

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft het werk aan de James Webb Space Telescope tot nader order opgeschort in verband met de zorgen over het coronavirus. De telescoop moet volgens planning in maart volgend jaar de ruimte in gaan.

Het team van de NASA dat aan de James Webb-telescoop werkt, bevindt zich in Californië en is gestopt met test- en integratiewerkzaamheden, schrijft de ruimtevaartorganisatie. Beslissingen hierover kunnen aangepast worden, afhankelijk van hoe de situatie omtrent het coronavirus zich deze week ontwikkelt. Volgens de NASA is dit besluit genomen voor de veiligheid van het personeel. De telescoop blijft 'veilig in de cleanroom-omgeving'.

Dit besluit over de werkzaamheden voor de James Webb Space Telescope is het gevolg van een brede evaluatie van de NASA-projecten. Daarbij is in het kader van de zorgen over het coronavirus bekeken welke taken medewerkers vanuit huis kunnen doen, welke projecten essentieel zijn om het werk door te gaan vanuit de reguliere werkplekken, en welke projecten gepauzeerd kunnen worden.

Het werk aan de Mars-missie van dit jaar, met de Perseverance Rover en de Mars Helicopter, blijft een hoge prioriteit voor de NASA en zal doorgaan. Dat geldt ook voor het Commercial Crew Program, het programma waarmee de NASA op termijn niet langer meer afhankelijk zal zijn van Rusland om het ISS te bereiken met astronauten. SpaceX, naast Boeing onderdeel van dit programma, gaf onlangs aan dat het op zijn vroegst in de tweede helft van mei een bemande Crew Dragon-vlucht wil uitvoeren.

Wat het opschorten van het werk van het James Webb-team betekent voor de planning van de lancering van de telescoop, is onbekend. De lancering van de telescoop staat nog altijd op gepland voor eind maart 2021. De telescoop had eigenlijk al eerder de ruimte in moeten gaan; het project kampt met hoge kosten en vertragingen. Het United States Government Accountability Office schreef in januari nog dat er naar schatting een kans is van slechts 12 procent is dat die datum ook daadwerkelijk wordt gehaald; bij die inschatting waren de huidige stappen rondom het indammen van de verspreiding van het coronavirus nog niet meegenomen.