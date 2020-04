NASA voltooit test met uitklappen primaire spiegel James Webb-telescoop

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een test waarbij de primaire spiegel van de James Webb-telescoop volledig is uitgeklapt en een geheel vormt, succesvol afgerond. Dit was een cruciale test.

NASA heeft de test begin maart uitgevoerd in een cleanroom van Northrop Grumman Space Systems in Redondo Beach, Californië. Voor de test zijn de interne systemen van het ruimtevaartuig gebruikt om de spiegel volledig uit te klappen. Voor de test is apparatuur aan de spiegel bevestigd om een situatie zonder zwaartekracht te simuleren. Een dergelijke test zal hierna nog eenmaal op de grond worden uitgevoerd.

Als de spiegel volledig is uitgeklapt, heeft deze een diameter van 6,5 meter. Daarmee is hij beduidend groter dan de spiegel van de Hubble-telescoop, die een diameter heeft van 2,4 meter en zich niet zoals bij de James Webb-telescoop aan de buitenkant van het ruimtevaartuig bevindt. Een dergelijke grote spiegel is nodig om zoveel mogelijk licht te kunnen opvangen, wat direct is gerelateerd aan de gevoeligheid van de telescoop en dus hoeveel details er zichtbaar worden.

Om in de neuskegel van de gekozen Ariana 5-raket de passen, konden de achttien van beryllium gemaakte zeshoeken, die gezamenlijk de spiegel vormen, niet in een vaste structuur worden ingepast. Er is bij het ontwerp gekozen voor een origami-oplossing. De twaalf middelste segmenten zitten in een vaste structuur, waarbij er twee 'vleugels' zijn die elk de drie buitenste zeshoeken aan de linker- en rechterkant bevatten. Eenmaal in de ruimte zal het uitklappen van de primaire spiegel worden voorafgegaan door het in positie brengen van de secundaire spiegel, die tegenover de primaire wordt gepositioneerd.

De gouden coating van de zeshoeken moet de infraroodcapaciteit verhogen. De James Webb Telescope richt zich vooral op infraroodgedeelte van het spectrum, omdat daarmee ook gekeken kan worden naar heel verre objecten, zoals de eerste sterren die na de oerknal zijn gevormd. Daarnaast is infraroodlicht in staat om door nevels en gaswolken heen te prikken en zodoende kan de telescoop veel meer sterren onthullen en eigenschappen van nevels blootleggen.

Officieel moet de telescoop nog altijd eind maart volgend jaar de lucht ingaan, maar het is de vraag of die deadline gehaald wordt, mede door de invloed die het coronavirus op de werkzaamheden heeft. Los daarvan gaat dit internationale project, waar ook de ESA en de Canadian Space Agency aan deelnemen, al langer gepaard met vertragingen en hoge kosten. De lancering is al vaker uitgesteld en het United States Government Accountability Office schatte in januari nog dat er een kans is van slechts 12 procent dat de huidige officiële lanceerdatum ook daadwerkelijk wordt gehaald.