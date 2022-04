James Webb-telescoop arriveert in Frans-Guyana voor lancering van 18 december

NASA’s James Webb Space Telescope is succesvol in Kourou in Frans-Guyana gearriveerd. De ruimtetelescoop moet de Hubble-telescoop gaan opvolgen. De beoogde lanceerdatum is 18 december.

Na zestien dagen op zee is de ruimtetelescoop aangekomen in Port de Pariacabo in Frans-Guyana. Er is een afstand van zo'n 9334km afgelegd vanaf Los Angeles. De telescoop zal nu naar de lanceerlocatie in Kourou worden gereden. Daar beginnen twee maanden van operationele voorbereidingen voordat James Webb op 18 december omhoog moet gaan met een Ariane 5-raket. Na het uitladen uit de speciale zeecontainer zullen ingenieurs de staat van de telescoop controleren en hem configureren voor de vlucht, waar ook het toevoegen van brandstoffen bij hoort. Daarna zal Webb in de raket worden geplaatst, waar de telescoop in opgevouwen toestand verblijft. Pas in de ruimte zal alles uitgeklapt worden, waaronder ook de verschillende segmenten van de spiegel die heel precies gepositioneerd moeten worden.

Met de aankomst in Frans-Guyana is een lang proces van bouwen, voorbereidingen en tests afgerond. Het assembleren van de telescoop begon in 2013 in NASA's Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland. Vervolgens werd de telescoop in 2017 naar het Johnson Space Center in Houston gebracht voor de cryogene tests. Die zijn erg belangrijk, omdat de telescoop zal opereren in de ruimte bij -233 graden Celsius. Vervolgens ging de telescoop in 2018 naar Space Park van Northrop Grumman in Los Angeles, waar gedurende drie jaar de nodige tests zijn uitgevoerd om er verzekerd van te zijn dat de telescoop gereed is voor de wetenschappelijke missies in de ruimte.

Het werken aan en ontwikkelen van James Webb begon oorspronkelijk in 1996. Er werd toen uitgegaan van een lancering in 2007, maar in 2005 werd de telescoop opnieuw ontworpen. Uiteindelijk werd de bouw in 2016 voltooid, waarna jaren van testen begonnen. De lanceringsdatum van James Webb is ook meerdere malen opgeschoven, maar een maand geleden werd de datum van 18 december gecommuniceerd. Die datum hebben de NASA en de ESA gekozen in samenwerking met Arianespace, de fabrikant van de Ariane 5-raket die gebruikt zal worden om de ruimtetelescoop te lanceren vanuit Frans-Guyana.

De James Webb-telescoop wordt op 1,5 miljoen kilometer van de aarde geplaatst in de buurt van het tweede Lagrange-punt, ofwel L2. De ruimtetelescoop zal daar om de zon draaien. De James Webb-telescoop richt zich op het infrarode deel van het lichtspectrum en daarmee zal de telescoop licht van de eerste generatie van sterrenstelsels detecteren, die vrij kort na de oerknal ontstonden. Daarnaast zal James Webb ook een belangrijke rol gaan spelen in het bestuderen van de samenstelling van atmosferen van ontdekte exoplaneten.

Een korte vergelijking tussen het formaat van de spiegel bij James Webb en Hubble.