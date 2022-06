NASA herstelt veelgebruikt instrument van Hubble-telescoop

NASA is er zondag in geslaagd om Wide Field Camera 3 weer te activeren. Het is het tweede onderdeel dat het ruimteagentschap heeft kunnen activeren sinds de ruimtetelescoop op 25 oktober in safe mode ging.

NASA schrijft dat het erin geslaagd is om de Wide Field Camera 3 weer te activeren. Volgens NASA wordt deze camera het meest gebruikt van alle instrumenten aan boord van de Hubble-telescoop. Het team dat zich met de ruimtetelescoop bezighoudt slaagde er eerder al in om de Advanced Camera for Surveys operationeel te krijgen.

De telescoop uit 1990 is verouderd en had eerder dit jaar al problemen waardoor onderzoek kwam stil te liggen. Toen wisten engineers bij NASA de telescoop op afstand weer operationeel te krijgen. Sinds eind oktober is de telescoop opnieuw in safe mode en kan er geen onderzoek worden gedaan.

Het volgende onderdeel waar NASA zich op gaat richten is de Cosmic Origins Spectrograph. Het team verwacht dat het enkele weken gaat duren voor ze de beoogde wijzigingen aan dit instrument hebben kunnen testen en uploaden. De rest van de instrumenten aan boord van de Hubble-telescoop blijft vooralsnog in safe mode.

De Hubble-telescoop is al ver voorbij zijn levensduur. De opvolger van de Hubble-telescoop wordt momenteel voorbereid om de ruimte in te gaan. De James Webb-telescoop zou op 18 december gelanceerd worden vanaf een basis in Frans-Guyana, maar de lancering is opnieuw uitgesteld naar 22 december.