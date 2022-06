Microsoft opent online Xbox Museum ter ere van 20-jarig jubileum

Microsoft heeft voor het 20-jarig jubileum van Xbox een online museum gecreëerd waarin de geschiedenis van de console-fabrikant te bekijken is. Naast de hoogtepunten uit de historie van Xbox, kunnen Xbox-bezitters ook hun eigen hoogtepunten bekijken.

Xbox viert dit jaar zijn 20-jarig bestaan, want de originele Xbox kwam op 15 november 2001 uit in Noord-Amerika. In het kader van dit jubileum is er een online museum gemaakt waar bezoekers in rond kunnen lopen en stil kunnen staan bij verschillende belangrijke momenten uit twee decennia aan Xbox-historie. Bijvoorbeeld de bekende 'red ring of death' die de Xbox 360 plaagde.

De vier console-generaties hebben elk hun eigen gedeelte, van de Xbox Series X/S tot aan de eerste Xbox uit 2001. Ook de Halo-serie heeft een eigen afdeling gekregen, met de Master Chief als centraal punt. Tijdens het rondlopen kun je ook andere bezoekers tegenkomen.

Voor bezoekers met een Xbox-profiel die één of meer van de Xbox-consoles in bezit hebben gehad, is er ook een persoonlijk gedeelte in het virtuele museum. Op basis van het profiel worden achievements en belangrijke data getoond die te maken hebben met het speelgedrag uit het verleden.