Microsoft toont brief uit periode rond mislukte Nintendo-overname

Microsoft heeft een deel van een brief online gezet die het bedrijf in 1999 stuurde aan Nintendo over een voorgestelde samenwerking. Microsoft probeerde Nintendo voor de release van zijn Xbox over te nemen, maar werd uitgelachen door Nintendo.

Uit de brief is op te maken dat Microsoft een gesprek probeerde te regelen met met Horishi Yamauchi en Genyo Takeda, destijds respectievelijk de topman van Nintendo en de man die verantwoordelijk was voor de hardware van Nintendo-consoles.

De brief is op 20 oktober 1999 gestuurd door Rick Thompson, destijds verantwoordelijk voor het Xbox-project. De geadresseerde was Jacqualee Story, destijds het hoofd van Nintendo of America. Hoewel de tekst niet volledig zichtbaar is, blijkt wel dat Microsoft moeite had om de top van Nintendo te spreken te krijgen en dat die bezwaren had tegen een samenwerking met Xbox.

"Beste Jacqualee, ik waardeer het dat je de tijd hebt genomen om een ontmoeting met de heer Takeda en de heer Yamauchi te regelen, om een mogelijk strategisch partnerschap tussen Nintendo en Microsoft op toekomstige videogameplatforms te bespreken. Ik begrijp de bezorgdheid van de heer Takeda over het mogelijke partnerschap en zal proberen de richtlijnen die hij heeft gevraagd te [onleesbaar]", staat in de brief.

Verder zijn delen van de brief zichtbaar waarin Microsoft spreekt over de ontwikkeling van zijn Xbox-project en Dolphin. Dat was destijds de codenaam van de Nintendo GameCube, die in 2001 zou verschijnen. Microsoft zei te willen helpen om daar de 'beste console' van te maken. Tot slot is te zien dat de Xbox-topman belooft dat de gesprekken vertrouwelijk zullen zijn. Thompson zegt er naar uit te zien om Takeda en Yamachi te ontmoeten, om zijn 'spannende voorstel' in meer detail te bespreken.

Microsoft heeft een afbeelding van de brief in zijn virtuele Xbox-museum gezet, ter ere van het twintigjarige bestaan van de console. Het is voor het eerst dat Microsoft officiële documentatie naar buiten brengt over de gesprekken met Nintendo van ruim twintig jaar geleden. Wel is al langer bekend dat Microsoft destijds probeerde een joint venture aan te gaan en poogde om Nintendo over te nemen.

Begin dit jaar kwam daar nieuwe informatie over naar buiten in een artikel van Bloomberg. Daarin spraken voormalige medewerkers van Microsoft vrijuit over de overnamepoging. Ook de voormalige ceo Steve Ballmer werkte aan dat artikel mee. Bob McBreen, destijds head of business development van Microsoft, kreeg van Ballmer de opdracht om uitgever Electronic Arts over te nemen. McBreen zei dat EA daarvoor bedankte en dat daarna de focus op Nintendo werd gelegd.

Hoewel uit de brief is op te maken dat de toenadering in 1999 stroef verliep, heeft Microsoft volgens McBreen in januari 2000 wel gesprekken gehad met Nintendo om details over een op te zetten joint venture uit te werken. Microsoft heeft toen alle technische details over de Xbox aan Nintendo gegeven. Het doel was om Nintendo over te halen tot een samenwerking door betere hardware aan te bieden; Nintendo zou verantwoordelijk zijn voor de games.

Hoe die gesprekken precies zijn verlopen, is niet bekend. Dat ze niet het voor Microsoft gewenste resultaat hebben gehad is wel duidelijk, want van een samenwerking met Nintendo is nooit sprake geweest. Microsoft heeft vervolgens een poging gedaan om Nintendo over te nemen. Daarover vertelde Kevin Bachus, destijds de director of third-party relations bij Microsoft: "Steve Ballmer liet ons een ontmoeting met Nintendo inplannen om te zien of ze een overname zouden overwegen. Ze lachten ons uit. Stel je voor dat iemand je een uur lang aan het uitlachen is. Zo ging die meeting ongeveer."